Гаагский трибунал признал Хашима Тачи виновным в военных преступлениях

Специальный трибунал по Косово, заседающий в Гааге, признал бывшего президента самопровозглашенной Республики Косово Хашима Тачи виновным в совершении тяжких военных преступлений. Фото: Rodrigo Reyes MarinAFLO/Global Look Press

Специальный трибунал по Косово, заседающий в Гааге, признал бывшего президента самопровозглашенной Республики Косово Хашима Тачи виновным в совершении тяжких военных преступлений. Об этом сообщает Reuters. По совокупности обвинений ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Прокуратура настаивала на 45 годах.

Процесс продолжался более трех лет. Американский судья Чарльз Смит сообщил, что проходил он в обстановке запугивания свидетелей и абсолютного нежелания косовских властей содействовать расследованию. «Многие из свидетелей отказывались от показаний или меняли их, опасаясь за собственную безопасность и безопасность своих близких», - заявил Смит.

Судьи зачитывали материалы дела более двух часов. Прокуратуре удалось доказать факт совершения военных преступлений, в том числе, убийств и пыток.

Сторона обвинения подчеркивала, что Тачи и другие косовско-албанские командиры совершали преступления с целью захвата контроля над Косово. Были убиты более ста политиков и общественных деятелей, почти четыреста человек содержались в лагерях, которыми управляла «Армия освобождения Косово» (АОК). Репрессии обрушились не только на сербов, но и на местных цыган, косоваров и албанцев, отказывавшихся подчиняться АОК.

Вместе с Тачи на скамье подсудимых находились полевые командиры Кадри Весельи, Реджеп Сельими и Якуп Красничи.

Сам Тачи до последнего отвергал все обвинения. Он утверждал, что не имел реальной власти над АОК и что его якобы заставляли подчиняться боевикам. Однако суд пришел к выводу: у АОК существовал план целенаправленных нападений на тех, кого она считала противниками.

В итоге суд признал Тачи и других обвиняемых ответственными за отдачу преступных приказов, личное участие в преступлениях и попытки их скрыть.

«То, что они совершили, не могло быть делом рук одного человека. Они действовали сообща, решительно и при содействии других лиц. Они договорились о единой преступной цели и создали систему для ее реализации», - указал судья Смит.

Эксперты предупреждают, что приговор Тачи может взорвать ситуацию в Косово. Полиция и натовские миротворцы в регионе приведены в состояние повышенной готовности. Накануне оглашения вердикта в Приштине прошел многотысячный митинг в поддержку осужденного - здесь его по-прежнему чествуют как героя.

Показательно, что в момент оглашения приговора глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила депутатам Европарламента: «Прославлению военных преступников нет места в ЕС». Эти слова были адресованы... Сербии - в связи с решением Белграда похоронить генерала Ратко Младича с воинскими почестями.

Фон дер Ляйен призналась, что была «в ужасе от фотографий с похорон Младича». Однако многотысячные толпы албанцев, съехавшихся в Гаагу с флагами АОК, чтобы поддержать Тачи, у нее ужаса не вызвали.

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