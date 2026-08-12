«Неуклюжий ход»: Politico раскритиковало Зеленского за слова о Косово

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Слова Владимира Зеленского о непризнании независимости Косово вызвали неоднозначную реакцию на Балканах, пишет издание Politico. Украинский лидер, по оценке газеты, совершил «неуклюжий ход», влез в «самый острый региональный спор».

Заявление прозвучало во время визита в Белград, где Зеленский подтвердил, что Киев не признает самопровозглашенную республику. Уже на следующий день власти Приштины демонтировали украинский флаг в центре города. Как отмечает Politico, Зеленскому пришлось на практике убедиться, что любые высказывания о Косово не могут быть случайными.

Конфликт вокруг края длится с 1999 года, когда вооруженное противостояние албанских сепаратистов с сербскими силами привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости, которую Белград до сих пор не признает.

Во время встречи с Зеленским в Белграде сербский лидер Александр Вучич поблагодарил Зеленского за позицию Киева по Косово. В ответ он подтвердил поддержку территориальной целостности Украины. Сербский президент также заверил Киев в поддержке вступления Украины в Евросоюз, хотя сама Сербия находится в статусе кандидата уже 14 лет.