Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Как шутят коллеги, кабинет Валерия Климова в любое время года похож на музей. Предметам искусствам, которые сюда приезжают на экспертизу, позавидовали бы многие экспозиции. Вот и сейчас на столе у Климова разложены образцы старинного оружия, фарфоровые статуэтки, медали и диковинные головные уборы.

- Это все сейчас в работе, - объясняет Валерий Ромуальдович. – К нам на экспертизу поступают предметы, конфискованные при вывозе из страны или при ввозе и имеющие «признаки культурных ценностей». Наша задача установить – так это или не так.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Прямо передо мной красуется высокая фуражка с плоским козырьком. Вроде такой в фильмах про приключения жандарма носил Луи де Фюнес. Только у него была темно-синяя, а тут - серая.

- Это кепи французских спаги – колониального подразделения в странах Африки, они на верблюдах ездили, - говорит эксперт. – Этому кепи чуть больше полусотни лет. У нас оно может стоить до 150 тысяч рублей. Человек купил где-то в Европе для своей коллекции и возвращался в Россию. Мог задекларировать – спокойно бы ввез. А так нашел себе проблемы на ровном месте… (За провоз через границу незадекларированных культурных ценностей суд может назначить штраф в размере до 2-кратной стоимости предмета, а то и вовсе все конфисковать. – Авт.).

…И КАРТИНЫ НИКАСА САФРОНОВА

Валерий Климов — начальник отдела искусствоведческих экспертиз Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления (ЦЭКТУ) ФТС России. Этот центр неподалеку от метро Войковская – головной по части экспертиз для всей российской таможни. ФТС в этом году исполняется 35 лет. Центральная таможенная лаборатория, с которой начиналось ЦЭКТУ, почти ровесница. Сегодня в ее системе не только центр в Москве, но и 9 экспертно-криминалистических служб в разных частях страны и еще 36 специализированных подразделений, работающих непосредственно на границах. Но для всех самых сложных экспертиз изъятые предметы везут именно сюда.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Между прочим, за экспертными заключениями сюда нередко обращаются и коллеги из других ведомств. Например, из МВД. Бывает, что таможенные криминалисты исследуют антиквариат, изъятый во время обысков у различных коррупционеров.

- Пару лет назад нам привозили интересную коллекцию холодного оружия – более 90 различных предметов, - вспоминает Валерий Климов. - Частично это был настоящий антиквариат, частично - периода Второй мировой войны, включая кинжалы разных немецких подразделений. Насколько я помню, всю эту коллекцию в 16 млн рублей оценили.

На текущей экспертизе холодное оружие тоже имеется – кавказская шашка конца 19 века. Так же, как и кепи сапги привезена в Россию из Европы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- Думаю, сейчас много подобных вещей изымать будут, - уточняет эксперт. – Во Франции и других странах на аукционы начали выставлять много образцов дореволюционного оружия и обмундирования российской армии. Наши коллекционеры такое любят… И ведь обязательно кто-нибудь забудет задекларировать. Или на авось понадеется.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- Самое необычное, что вам привозили в последнее время?

- Самое необычное… Ну, например, картины Никаса Сафронова несколько раз коллеги изымали для экспертизы. Они ведь еще и достаточно дорогие – от 80 тысячи рублей за холст и выше. Современные картины (которым менее 50 лет. – Авт.) можно провозить через границу свободно, но во избежание эксцессов лучше заранее получить заключение аттестованного в Минкультуры РФ эксперта.

ОТ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ ДО ИВАНА ГРОЗНОГО

В лаборатории этажом ниже другой эксперт колдует над необычной «коллекцией» почтовых марок. Экспертиза еще не завершена. Специалисту нужно скрупулезно исследовать марку за маркой. А их тут…

- Пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре штуки, - чеканит старший инспектор отдела экспертного обеспечения оперативной деятельности Ефим Комаровский.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Эта партия специалистов очень удивила. Потому что это не просто марки. Это большие марочные листы – отпечатанные в типографии, но еще не разрезанные. Притом что некоторым изъятым при ввозе в Россию сериям лет по 80. И где-то же все это хранилось, ждало своего часа.

- Здесь очень интересные экземпляры, выпущенные в британских, французских, бельгийских колониях начиная с 1940-х годов, - продолжает Комаровский. – Есть, например, целый лист марок, выпущенных в честь свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году. В целом марки, несмотря на свой возраст, в великолепной сохранности.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- Редкости есть?

- Относительные редкости, я бы сказал. Часто приходится сверяться с каталогами. По стоимости – до 1,5 тысяч рублей за штуку. Но среди этих марок нет представляющих художественную ценность – таковыми признаются марки, которым 100 и более лет. Нас сейчас в большей степени интересует общая стоимость изъятой партии. Подсчет еще в процессе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Из необычных экспертиз последнего времени Комаровский вспоминает коллекцию из 580 старинных монет-чешуек, которые ходили по Руси еще с 14 века. Из расплавленного серебра сначала делали пруты, а потом тянули из них проволоку. Ее, в свою очередь, рубили на кусочки, плющили и чеканили номинал с прочими надписями.

- Среди тех монет преобладали образцы времен Ивана Грозного и Алексея Михайловича (второй из династии Романовых, отец Петра I. – Авт.). Была даже одна чешуйка Новгородской республики!

КАКИЕ БРЕНДЫ ПОДДЕЛЫВАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

В здании десятки различных лабораторий с современной техникой, в которых трудятся настоящие профессионалы своего дела. В одном кабинете эксперт определяет сплавы в незадекларированных украшениях и элитных часах. В следующем разбираются с драгоценными камнями. Дальше по коридору исследуют бутылки с алкоголем, который везут в Россию из других стран. Затем – экспертиза различных продуктов (например, некоторые ушлые товарищи норовят протащить через границу просрочку). И ревизия подозрительной сопроводительной документации (бывает, что подделывают). И проверка на подлинность купюр из пачек, которые один гражданин пытался спрятать в багаже. А еще – исследования различных веществ, похожих на запрещенку (их и через почтовые посылки иногда из-за границы шлют, но специальных собачек на почтовых таможнях не проведешь!) и многое, многое другое.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Словом, у каждого эксперта свой узкий профиль. Например, одна из задач замначальника отдела экспертизы товаров легкой промышленности Людмилы Гуляевой – поиск контрафакта среди образцов брендовых вещей, которые привозят на экспертизу. На столе перед Людмилой целая россыпь сумочек и тонких женских туфель.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- Наша задача – провести полное исследование каждого образца, определить, является он копией или оригиналом, а также его рыночную стоимость, - объясняет Гуляева. А когда мы спрашиваем, какова навскидку доля контрафакта из приезжающих с таможенных постов товаров, отвечает без особых раздумий: - Примерно пятьдесят на пятьдесят.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На экспертизу в эту лабораторию попадают не только товары из больших партий, которые ввозят на продажу, но и отдельные вещицы, что изымают в аэропортах у прилетевших пассажирок и пассажиров. Каждый день десятки таких историй бывает: купила женщина на отдыхе новую сумочку, часы и сережки, но «забыла», что даже для личного пользования самолетом нельзя ввезти в Россию без декларирования товары стоимостью более 10 тысяч долларов. Если лимит превышен, по правилам нужно идти через красный коридор, оформлять декларацию, платить пошлину… Но некоторые решают попробовать проскочить через зеленый. И попадают в нехорошие ситуации.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

За недекларирование товаров грозит штраф – стоимость обновок могут обязать умножить от 0,5 до 2. Или просто конфисковать.

А если экспертиза установила, что сумочка/туфли/ремень/очки и так далее являются лишь копией, это может стать основанием для административного дела по статье «Нарушение прав на товарный знак» (штраф до 10 тысяч рублей + конфискация товара).

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- Чаще всего из известных брендов подделывают «Шанель», «Гуччи», «Диор», «Лора Пиано», - говорит Людмила Гуляева и поднимает со стола вытянутый клатч. – Из сумочек – еще и «Эрмес». Эти вещи внешне похожи на оригинал. Иногда даже сильно похожи. Но качество…

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

КСТАТИ

Работа экспертно-криминалистических подразделений таможни в цифрах

- 28,9 тысячи экспертиз провели сотрудники ЦЭКТУ в 2025 году.

- 849 тысяч предметов они исследовали за этот срок.

- 5,1 тысячи уголовных и административных дел возбуждены по результатам этих экспертиз.

- Более 3 млрд рублей доначислили в бюджет России благодаря экспертизам и исследованиям ЦЭКТУ.

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