Сказка - ложь, да в ней намек: отложи-ка деньги впрок! Как научить детей обращаться с финансами при помощи сказок

Научить детей обращаться с деньгами можно в форме игры или, вспоминая сказки. Фото: Evgeny Atamanenko/Shutterstock/Fotodom

Одно из моих любимых занятий - читать детям сказки на ночь. Взять что-нибудь новенькое в библиотеке. Менять голос, озвучивая разных героев. Выбор сейчас большой. Можно даже искусственный интеллект попросить сгенерировать сказку: с конкретным набором персонажей и нужных смыслов.

Но классика есть классика. Какими бы красивыми ни были сказки современных авторов, какой бы креативной ни была нейросеть, проверенная литература заходит всегда. В том числе, если надо научить детей обращаться с деньгами. «КП» вместе с экспертами по финансовой грамотности выбрала лучшие сказки для этого и объяснила, чем они могут быть полезны родителям.

БУРАТИНО, ИЛИ ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

Краткое содержание (если вдруг давно не читали). Папа Карло вытачивает из полена деревянного мальчика с длинным носом. Тот попадает к злому Карабасу Барабасу, а потом сбегает от него.

С точки зрения финансовой грамотности тут сразу две темы:

1. В самом начале Папа Карло продал куртку, чтобы купить Буратино азбуку. Идея правильная - инвестиции в образование. Но Буратино продал азбуку и потратил деньги на билет в театр. Идея так себе. Отсюда мораль - сиюминутное желание (развлечение) не должно перевешивать долгосрочные цели (знания, которые помогут зарабатывать в будущем).

2. Эпизод с Лисой Алисой и Котом Базилио. Они убеждают Буратино закопать монеты на Поле Чудес, обещая, что наутро вырастет денежное дерево. Стандартные мошенники! В реальной жизни за такими предложениями часто скрываются финансовые пирамиды и другие схемы обмана. Мораль: если кто-то сулит огромную прибыль при минимальных усилиях - это повод насторожиться.

- Сказка учит не верить обещаниям быстро и без труда разбогатеть. Буратино доверился незнакомцам и вложил все свои деньги в сомнительную затею, ничего не проверив. На его примере можно объяснить ребенку: если предложение кажется слишком выгодным, нужно остановиться, посоветоваться со взрослым и сначала разобраться, нет ли здесь обмана, - говорит Анна Деньгина, основатель школы семейных финансов и клуба «Деньгин’s».

- Буратино рассказывает, откуда у него деньги, и охотно следует за Алисой и Базилио. В реальной жизни это как рассказать посторонним про все семейные накопления и зарплату родителей. Нужно предостерегать детей и учить их не обсуждать финансы с незнакомцами, не следовать их «советам» и не передавать данные карт, коды из СМС и т.п., - говорит Ольга Андреева, руководитель проекта «Родители и дети: говорим о финансах».

Фото: Валентин ДРУЖИНИН. Перейти в Фотобанк КП

МУХА-ЦОКОТУХА

Краткое содержание. Муха по полю пошла, муха денежку нашла (видимо, приличную) и не придумала ничего лучше, чем купить самовар и устроить вечеринку для всех окрестных насекомых. Потом пришел паук, схватил муху, а все гости (неблагодарные) разбежались. На помощь пришел только комарик. Он каким-то образом победил паука (не будем придираться — все-таки сказка) и освободил муху.

Мораль простая - если тратить все деньги на развлечения, да еще и кичиться этим, то можно и все деньги потерять, и еще свою жизнь в опасность поставить. Такое часто случается с теми, кто выиграл в лотерею. Как правило, они быстро теряют все деньги, потому что не умеют обращаться с крупными суммами.

- Думаю, многие узнают в Мухе себя лет в семь-восемь, когда карманные деньги исчезали за один поход в магазин. Сказка здорово показывает разницу между «хочу прямо сейчас» и «могу потом пожалеть». Урок не в том, что тратить на радость нельзя - можно и нужно. А в том, что неожиданные деньги - не повод терять голову. Часть потратить, часть отложить. Муха не пожалела в моменте, но осталась с пустыми руками, когда стало по-настоящему страшно, - говорит Сергей Красноусов, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности.

- Это повод поговорить с ребенком о том, как распоряжаться неожиданным доходом: часть можно потратить на то, что радует, а часть — сохранить на будущее. Сказка помогает показать, что удовольствие от покупки важно, но тратить все сразу не всегда разумно, - говорит Анна Деньгина.

КАК СТАРИК КОРОВУ ПРОДАВАЛ

Краткое содержание. Мужик решил продать свою старую буренку. Но делал это неправильно. Честно рассказывал, что она уже старая и не дает молока. Естественно, такой товар никто брать не хотел. Прохожий паренек решил ему помочь. И стал нахваливать корову: «не выдоишь за день - устанет рука». Один из покупателей стал интересоваться. Но тут старик, наслушавшись хвалебных речей паренька, решил: «Корову свою не продам никому - такая скотина нужна самому!»

Мораль №1: хорошая реклама может помочь продать любой товар, даже самый плохой. Главное - сосредоточиться на плюсах, а не минусах.

Морально №2: надо критически относиться к любой рекламе.

- Это хороший пример того, почему перед покупкой или продажей важно самостоятельно оценить вещь и не принимать решение только под влиянием красивой рекламы, - говорит Анна Деньгина.

- Кто прав? С точки зрения стремления к результату – парень. С точки зрения честности – старик. А правда в том, что парень обманул покупателя, и это недобросовестная реклама. Он преувеличил достоинства и умолчал о недостатках. В таких случаях выгоду можно получить быстро, а покупатель рано или поздно обнаружит, что товар не такой, как обещали. Возвраты, претензии, испорченная репутация. Торг – нормальная часть сделки, но обман о товаре – нет. И это тоже финграмотность: понимать, что честность на длинной дистанции выгоднее обмана, - говорит Сергей Красноусов.

ЛИСИЧКА СО СКАЛОЧКОЙ

Краткое содержание. Лисичка ходит по разным домам, просится переночевать, а потом хитростью выманивает у хозяев что-нибудь. Притворяется, что кто-то украл у нее скалочку, взамен просит курочку, потом уточку, потом гусочку. А в конце совсем наглеет и хочет получить взамен якобы украденной у нее гусочки девочку. Но родители вместо девочки сажают в мешок собаку. Ну и мошенница получает по заслугам.

Мораль сей сказки - надо быть аккуратнее с незнакомцами. Особенно, если они предлагают обмен или даже шантажируют.

- Важно научить ребенка правильно оценивать выгодность обмена. Ведь в сказке все обмены были неравноценными и выгодными только лисе. Она пользовалась тем, что хозяева, не желая уронить свою «честь» или из-за давления ситуации, отдавали вещь гораздо ценнее той, что якобы пропала. Это хороший повод поговорить: при любом обмене (даже без денег) важно, чтобы сделка была справедливой для обеих сторон, - говорит Ольга Андреева.

- Урок про недобросовестный обмен: не каждый, кто предлагает «выгодную сделку», желает тебе добра! Нужно проверять, равнозначен ли обмен, и не бояться отказать. И главное - обман плохо кончает. Лисичке все удавалось, но цепочка обманов рухнула, и она осталась ни с чем. Честность - не просто мораль, а основа, на которой держатся любые деньги и отношения, - считает Сергей Красноусов.

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

Краткое содержание. Старик поймал золотую рыбку, которая может исполнять желания, но отпустил ее. Старуха обругала его за это, потребовала вернуться к морю и попросить хотя бы новое корыто. А потом стала требовать все больше и больше: то новую избу, то стать дворянкой. В конце и вовсе захотела быть «владычицей морскою», и чтобы золотая рыбка ей служила. В итоге старуха осталась у разбитого корыта.

У старухи есть все симптомы лудомании (она же игромания). Выиграв один раз, она не смогла вовремя остановиться - и лишилась всего. Но есть и другие уроки для подрастающего поколения.

- Урок про разумные пределы: цели ставить полезно, но они не должны расти бесконечно. И еще - в семье не было диалога. Старик не мог возразить, старуха не слушала. Он молча ходил к морю, она молча требовала нового. Финансовые решения нельзя принимать в одиночку, особенно если они затрагивают всю семью, - говорит Сергей Красноусов.

- В процессе обучения финансовой грамотности мы «прокачиваем» и общечеловеческие ценности и правила поведения. А старуха в сказке демонстрирует отсутствие благодарности и планирования. Она воспринимает исполнение желаний как должное, не ценит то, что уже получила, - говорит Ольга Андреева.

«А еще не надо жениться на корыстных девочках, которые потом превратятся в сварливых старух», - шепнул я на ушко младшему.

Фото: Валентин ДРУЖИНИН. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Кощей экспертный

О «финансовом поведении» Кощея сказки говорят нам мало. Но в них рассказано главное: он над златом чахнет! То есть имеет определенный запас золота и долго его хранит.

С одной стороны, это вполне правильная жизненная стратегия, Кощея можно назвать экспертом по инвестициям в драгметаллы! Золото ценится и сейчас, а особенно повезло тем, кто придерживался этой стратегии в последние годы. Золото активно дорожало. К примеру, за пять лет выросло с $1800 до $4300 за унцию. То есть, в два с половиной раза. В рублях – более чем втрое. За 10 лет – в 3,5 раза (в долларах). А за сто лет (Кощей ведь у нас бессмертный) - в 200 раз!

Правда, тут нужно учитывать еще и инфляцию. В долларе она тоже есть. Если убрать рост цен за это время, то в реальном выражении (за вычетом роста цен) золото выросло более чем вдвое. Что тоже неплохо!

Тем не менее, слово «чахнет» тут неспроста. Кощей сделал накопление и удержание золота своей главной жизненной целью. Может, поэтому он и стал таким злым и нелюдимым. А это, наверное, не совсем то, чему большинство из нас хотели бы учить своих детей.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

И как все эти мудрые «уроки» объяснить ребенку?

- Чтобы эти уроки не остались только сказочной моралью, после чтения стоит обсудить с ребенком три вопроса: где герой ошибся, как он мог поступить иначе и бывает ли такое в жизни. Затем можно разыграть похожую ситуацию: выбрать покупку в рамках небольшой суммы, решить, сколько потратить и отложить, сравнить два товара или потренироваться отказываться от сомнительного предложения. Так ребенок постепенно учится применять выводы из сказки в обычных финансовых ситуациях, - рекомендует Анна Деньгина.

- Главное - не превращайте обсуждение в лекцию. После чтения хватит одного-двух вопросов: «Как бы ты поступил? Почему?». Пусть ребенок сам приходит к выводу - это работает лучше, чем готовый ответ. Сказки дают безопасную дистанцию: через Буратино и Лисичку проще говорить об обмане, через старуху - о жадности, чем напрямую про собственные ошибки. А когда ребенок все-таки ошибется с деньгами в реальности – лучше реагировать не «я же говорил», а «ну вот, теперь ты знаешь и в следующий раз сделаешь по-другому» - говорит Сергей Красноусов.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Дети счет любят

Мудрые сказки – это хорошо. Советы экспертов – еще лучше. Но проверить все это на практике – бесценно. Особенно если подопытные – твои собственные дети. Спрашиваю их, что бы они сделали с пятью золотыми монетами:

- Я бы расплавила и сделал из них корону, потому что хочу быть принцессой, - почти не задумываясь, ответила восьмилетняя дочка.

- А я бы оставил одну монетку, а остальные четыре потратил бы на игрушки, - поразмышлял четырехлетний сын.

Скупая отцовская слеза чуть не потекла у меня по щеке. Надо же! Такой маленький, а уже понимает, что часть доходов надо откладывать…

Спрашиваю, какие три желания они бы озвучили золотой рыбке.

- Я бы попросил все машинки мира, огромный дом для них, а себе крылья, чтобы можно было летать, - сказал сын.

- А я бы попросила волшебную палочку, которая бы исполняла все-все мои желания, - хитро улыбнувшись, ответила дочка.

В общем, еще есть над чем работать. Например, объяснить, что волшебных палочек не существует, а золотые монеты на дороге не валяются.

Но это будет уже на следующем уроке.

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