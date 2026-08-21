«Мам, ну купи!»: Как правильно отказать ребенку в незапланированной покупке

Фото: Volurol/Shutterstock/Fotodom

Картина маслом. Ребенок лежит на полу в магазине, топает ножками и истошно кричит: «Купииии!». Мама пытается успокоить, папа – силой оттащить отпрыска от витрины. А дальше сценарии могут быть разные. Либо родители непреклонны и холодны («Денег нет»). Либо идут на поводу, лишь бы дитя успокоилось и не позорило их перед другими взрослыми. Как в такой ситуации поступить правильно? Чтобы и лишнего не потратить, и ребенка научить правильному обращению с деньгами? Ну и детскую травму ненароком не нанести? На эти и другие вопросы KP.RU ответила Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).

- Что можно считать импульсивной покупкой?

- Импульсивная покупка - это то, что не входило в изначальный план при походе в магазин, и мысль, о приобретении которой появилась около полки. Как правило, до этого момента ребенок даже не задумывался о том, что она ему нужна. По факту 95% всех детских самостоятельных покупок носит импульсивный характер: ребенок увидел яркую упаковку в магазине, и сразу появилась мысль: «Я хочу!». Разница между взрослой и детской импульсивной покупкой заключается, пожалуй, только в самом товаре и в том, что детские «хотелки» оплачивают взрослые. Однако риски идентичные - не уложиться в бюджет и истратить большую сумму. В случае с детьми это еще и неправильно заложенный фундамент финансовой грамотности на будущее.

- Как родителю вести себя в магазине, если ребенок настойчиво просит что-то купить? Или даже вовсю истерит?

Поведение родителей в данном случае будет зависеть от возраста ребенка.

- До 3-4 лет проще всего переключить внимание ребенка на что-то другое в игровой форме, заинтересовать иными покупками, более нужными. Также, зная предпочтения ребенка и понимая, что покупка очередной игрушки не входит в план, не стоит заходить в отделы, где может возникнуть желание «я хочу».

- В возрасте от 5-6 лет уже возможно начинать первые диалоги о деньгах и о семейном бюджете, доходчиво объяснить, почему нет возможности купить все и сразу. Если ребенок уже знает цифры, то можно заранее обговорить сумму, которую он может потратить в магазине. В том случае, если ему не хватит выделенной суммы сейчас, можно предложить сохранить лимит на следующий раз и накопить на свое желание. Кстати, лучше всего использовать именно наличные, потому что они более наглядно показывают, сколько есть и сколько надо.

- В более старшем возрасте можно доверить ребенку контроль за соблюдением заранее написанного списка покупок. Как правило, детям очень нравится брать его на себя и вычеркивать товары из списка, строго следуя плану. Это будет для него игрой. Более того, можно поменяться ролями и попросить ребенка следить за вами, чтобы вы не взяли ничего лишнего. В этом очень помогает список покупок.

Импульсивная покупка - это то, что не входило в изначальный план при походе в магазин, и мысль, о приобретении которой появилась около полки. Фото: Алексей ФОКИН.

КСТАТИ

Составляйте список желаний

Как показывает практика, 80% желаний уже через 1-2 дня забываются и переориентируются на другие. Поэтому неплохо работает на практике «Список желаний».

- Вместо категоричного отказа предложите сфотографировать понравившуюся игрушку/вещь, сохраните ее и когда будете готовы совершить покупку (например, даже в преддверии праздника) предложите ребенку выбрать товар из ранее понравившихся. Ребенок впоследствии научится обдумывать свои желания и подходить более рационально к покупкам. Кроме того, ребенок почувствует, что его услышали, его желание зафиксировано и конфликт исчерпан без покупки в моменте, - объясняет Ольга Андреева.

ВОПРОС РЕБРОМ

- А если родители уже совершали эту ошибку (покупали после истерики) и теперь ребенок манипулирует?

- Важно быть последовательными и не «вестись» на манипуляции, как бы это сложно ни было. Если вы сегодня разрешили одну спонтанную покупку, а завтра запретили — ребенок не научится понимать границы и не поймет, как это работает. В том случае, если ранее подобные манипуляции были, и взрослые на них «велись», то будет сложнее. Начать можно с установки правил игры до похода в магазин и заранее, причем стоит предложить установить общие правила и дать ребенку возможность придумать свое с обязательным условием придерживаться его всем членам семьи.

- А что делать в моменте? Вот мы стоим в магазине, а у ребенка истерика. Как правильно объяснить отказ?

- Если все же случилась истерика, ни в коем случае нельзя кричать. В этом состоянии ребенок слышит только себя, а крик лишь показывает, что справиться с эмоциями взрослый тоже не может. Длинные лекции в моменте тоже стоит оставить. Главное - ни в коем случае не идите на поводу, боясь осуждения общественности. Желательно обнять ребенка, попробовать переключить его внимание и спокойно отвести от желаемой вещи. Как правило, подобные истерики свойственны детям до 5 лет. Если поймать момент и не дать разыграться истерике, они довольно легко переключаются.

ИТОГО

По словам Ольги Андреевой, воспитание финансовой грамотности, в том числе умение избегать импульсивных покупок, - это игра в долгую, ждать быстрого результата не стоит. Но если последовательно придерживаться такой модели воспитания, то к 14-15 годам ребенок сможет более четко и взвешенно формулировать свои желания.

- Самое основное - говорить с ребенком, составлять список покупок заранее, не отказывать в категоричной форме - брать паузу, побуждать обдумывать покупку и играть по единым правилам, - резюмирует эксперт KP.RU.

Ну а начать стоит с самого себя. Если родители и сами не будут совершать импульсивных покупок, тогда и дети на их примере тоже будут меньше этому подвержены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из старого смартфона могут получить все ваши фото и данные: что нужно сделать перед утилизацией

Верховный суд все чаще выступает на стороне обманутых мошенниками заемщиков: достаточно доказать, что банк был "неосмотрителен"

Как создать своему ребенку финансовую подушку: в Роскачестве дали три совета