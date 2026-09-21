Наталья Водянова честно рассказала о том, как решилась родить шестого ребенка в 44 года

Наталья Водянова обожает свою большую семью. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Наталья Водянова в начале сентября стала мамой в шестой раз. Супермодель родила дочь Анну Наталью Ларису. Многодетная мама по сей день считает появление девочки на свет чудом.

Наталья Водянова впервые рассказала о том, как решилась на шестого ребенка в 44 года. Модель и ее второго мужа Антуана Арно устраивала их семья. "Мы с Антуаном думали, что на этом все", - поведала Водянова.

У супругов шестеро детей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Новая беременность стала для них с мужем "чудом". "Прошлым летом у меня снова возникли вопросы. Если бы я могла вернуться на десять лет назад, что бы я изменила? Какой матерью я была бы сегодня? А что, если еще не поздно? В 44 года все по-другому. Ты делаешь выбор гораздо более осознанно, воспринимаешь все иначе... " - цитируют 7 Дней Наталью.

Супруги теперь воспитывают шестерых детей - двух общих сыновей Максима и Романа, и трех детей Водяновой от брака с британским аристократом Джастином Портманом - Лукаса, Неву и Виктора. "Для меня было бы неприемлемо иметь дело с человеком, которому безразличны мои дети. Антуан любит детей, и они к нему тянутся. Притом что он занял в их окружении роль авторитета, они его немного побаиваются", - говорит знаменитость.

Антуан Арно принял детей жены, как родных. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Говоря о первой беременности, она отмечает, что была очень молода, когда в 19 лет родила Лукаса. "Но многие мои подруги поступили так же. На моей родине это в порядке вещей: я не чувствовала себя особенной. Здесь, в Европе, это считалось исключением, но я никогда об этом не жалела", - рассказала Водянова.