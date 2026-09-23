Создатель «Улицы Сезам» и «Маппет-шоу» учился профессии по книге Сергея Образцова

Маппет-шоу» было шедевр Хенсона, хотя он и без него вошел бы в историю Фото: EAST NEWS.

«Я НЕ ПИШУ ДЛЯ ВОЙЛОКА!»

Джим Хенсон появился на свет обычным американским мальчиком в семье агронома, жившего в провинциальном городке Гринвилл, штат Миссисипи. Самым большим событием своего отрочества называл появление в доме телевизора. А любимыми телепрограммами - выступления чревовещателя Эдгара Бергена и кукольное шоу «Кукла, Фрэн и Олли» (куклу так и звали - Kukla, потому что создатель программы Берр Тиллстром был знаком со знаменитой балериной Тамарой Тумановой, она и научила его русскому слову).

Однако Тиллстром был опытным кукловодом задолго до того, как пришел на ТВ. А Хенсон с самого начала работал, глядя на монитор: должен был видеть ровно то же, что и зрители. Он назвал кукол маппетами (сочетание слов marionette, марионетка, и puppet, кукла). У них были двигающиеся рты, они были очень эмоциональны. «Человеческая рука очень гибкая, и нужно создавать такую куклу, которая могла бы эту гибкость отражать» - замечал Хенсон. А еще в 60-е он подружился с молодым актером и кукольником Фрэнком Озом, который потом двигал Йоду в «Звездных войнах», заодно озвучивая магистра, - а еще стал режиссером и снял несколько фильмов (самый известный - «Отпетые мошенники» со Стивом Мартином).

Хенсоновские маппеты были героями суперпопулярных рекламных роликов (Хенсону их заказывали сотнями), появлялись в разных телешоу. Но реклама ему надоела, и он с облегчением занялся созданием «Улицы Сезам», появившейся в 1969 году — с ее помощью миллионы американских детей учились считать и читать. Но и это его утомило: не нравилось, что его считают детским автором. Он пробовал делать скетчи для популярнейшего шоу «Saturday Night Live», но сценаристам не нравилось работать с куклами («Я не пишу для войлока!» - гневно заявил один). Тогда Хенсон придумал отдельное взрослое шоу, но американские телестанции, как одна, отказались с ним работать: думали, что куклы - это только для детишек. «Маппет-шоу» пришлось снимать в Великобритании, где больше ценили абсурдистский юмор. И только потом показывать в США - да и по остальному миру. В классическом виде оно выходило с 1976 по 1981 год, но и после маппеты появлялись в бесчисленном количестве фильмов и телешоу (сейчас актрисы Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун, например, продюсируют отдельный фильм о мисс Пигги).

24 сентября исполняется 90 лет со дня рождения кукольника Джими Хенсона Фото: EAST NEWS.

ЦИКЛОП НА КОСМИЧЕСКОМ УРОВНЕ

«Маппет-шоу» было шедевр Хенсона, хотя он и без него вошел бы в историю. Например, благодаря фильмам, которые ставил в качестве режиссера («Темный кристалл», замечательный «Лабиринт» с Дэвидом Боуи). Благодаря куклам, которые делал для множества фильмов, например, для «Одиссеи» Кончаловского. Андрей Сергеевич остался в восхищении. «Скажем, говорящая свинья имела сравнительно простую конструкцию — у нее был с десяток движений. Она могла открывать и закрывать рот, поднимать брови, закатывать глаза. Гораздо сложнее был циклоп: для него была сделана огромная маска-голова, рассчитанная примерно на полсотни мышечных движений. Она закрывала и открывала глаза, шевелила губами, говорила, улыбалась. Маску надевали на голову борцу сумо, и тот, ничего не видя, выполнял заданные движения, а маска выполняла всю мимическую, психологическую, «актерскую» работу. (...) Такие конструкции под силу только специалистам экстра-класса, это уровень высших достижений современной техники — не ниже, чем в космосе, медицине, самолетостроении. Из той же лаборатории [Хенсона] вышел знаменитый поросенок Бейб, а недавно и горилла [в фильмах «Джордж из джунглей» и «Бадди»], у которой — уровень уже немыслимый — сто восемьдесят мышечных движений, мимика, почти не уступающая человеческой. Не отличишь от настоящей гориллы. Мне доставляло огромное удовольствие заниматься этими куклами. И я, и вся группа становились детьми: собирались и затаив дыхание смотрели на чудо».

В 1984 году Хенсон приехал в Москву, чтобы снять Сергея Образцова для своего фильма «Мир кукольного театра» (он восхищался Образцовым, чья книга «Моя профессия» очень помогла ему в юности). В самом начале 90-х «Маппет-шоу» начали показывать в СССР по Первой программе ЦТ. А в мае 1990 года Хенсон умер. Ему было всего 53 года. Причиной стала стрептококковая инфекция, болезнь развивалась стремительно: сначала фарингит, потом множественные абсцессы в легких. Врачи говорили, что Хенсона можно было бы спасти, если бы он обратился к ним раньше, - но он, уже кашляя кровью и говоря жене, что, возможно, умирает, до последнего надеялся, что все само пройдет.

Хенсон сам озвучивал Кермита Фото: EAST NEWS.

У лягушонка Кермита - 2353 родных братьев и сестер!

В «Маппет-шоу» было множество знаменитых гостей: Лайза Миннелли, Рудольф Нуреев, Шарль Азнавур, Питер Устинов, Сильвестр Сталлоне, Стив Мартин, Элтон Джон, Элис Купер и так далее. Но главными звездами всегда оказывались сами маппеты.

Кермит

Хенсон придумал лягушонка (который, правда, поначалу больше был похож на ящерицу) в 18 лет: сшил его из старого пальто своей матери, а в качестве глаз использовал разрезанный пополам шарик для пинг-понга. Его дебют состоялся в шоу «Сэм и друзья»; сейчас эта кукла хранится в смитсоновском Национальном музее американской истории. Имя персонаж получил, судя по всему, в честь звукоинженера шоу (хотя есть версия, что в честь друга детства Хенсона - Кермит тогда было довольно популярным именем, сейчас уже вряд ли кто-то рискнет так назвать сына). Впрочем, в Бразилии лягушонка называют Како, в испаноязычной Латинской Америке — Рене, в Венгрии — Бреки, а в арабских странах — Камель.

Хенсон сам озвучивал Кермита, управлял им, и все биографы сходятся во мнении, что по характеру лягушонок был его альтер-эго: в целом спокойным, способным всем руководить, но иногда, когда хаос вокруг него зашкаливал, выходящим из себя; ироничным, мягким, но склонным к подколкам, озорству и розыгрышам. Кермиту придумали биографию: он родился в штате Миссисипи (как и Хенсон), а в возрасте 12 лет первым из 2353 братьев и сестер покинул родной дом, научившись говорить с людьми и, в конце концов, став артистом.

Мисс Пигги

У этой замечательной хавроньи, получившей имя в честь джазовой певицы Пегги Ли (но с одной измененной буквой - pig по-английски, разумеется, «свинья») тоже есть биография. Она родилась в маленьком городе, ее отец рано умер, мать относилась к ней неласково, и, «чтобы выжить, ей приходилось участвовать в конкурсах красоты». Ее цель — стать суперзвездой, и она не сомневается, что этого достойна. У нее классический характер истеричной оперной дивы, а еще она знает приемы карате и любит вворачивать в речь французские выражения. Влюблена в Кермита; тот ее, кажется, боится, однако Пигги не оставляет надежд выйти за него замуж, и в одном из полнометражных фильмов, снятых по мотивам «Маппет-шоу», умудряется затащить его под венец - пусть, как выясняется, и не взаправду. Отношения они официально разорвали в эфире 10 мая 1990 года, за шесть дней до смерти Хенсона.

Мисс Пигги Фото: EAST NEWS.

Медведь Фоззи

Имя похоже на английское fuzzy (пушистый), но на самом деле медведя назвали в честь одного из художников «Маппет-шоу», Франца Фазакаса по прозвищу Фаз. Он неудачливый комик, все время пытающий придумать шутки (как правило, получается так себе). Лучший друг Кермита, без него жить не может - ему одиноко (он вообще крайне неуверенный в себе медведь). В шоу появлялась его мать Эмили - ко всеобщему изумлению, оказывалось, что она дружит с вредными и ядовитыми стариканами Стэтлером и Уолдорфом, вечно отпускающими едкие замечания с балкона и особенно жестко третирующими Фоззи.

Медведя назвали в честь одного из художников «Маппет-шоу», Франца Фазакаса по прозвищу Фаз Фото: Википедия.

Гонзо

Один из самых странных персонажей шоу: никто не может понять, ни какого он пола, ни к какому биологическому виду относится (есть предположение, что он птица или инопланетянин, но скорее - неведома зверушка). Чаще всего его определяют как «невесть кто» (whatever). Само слово gonzo в английском - нечто среднее между «маньяк», «придурок» и «эксцентрик».

Гонзо Фото: EAST NEWS.

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