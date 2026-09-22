Эксклюзив для России: в страну привезли прототип внедорожника BAW, которого нет даже в Китае

Трехдверный 212 в РФ. Фото: пресс-служба бренда

Основатель BAW Россия Никита Шелехов в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в страну доставили прототип трехдверной модели 212. Примечательно, что такую машину нельзя купить даже в Китае.

По словам Шелехова, интересно одним из первых знакомиться с новыми моделями, и завод охотно идет навстречу. Он отметил, что это не первый прототип BAW, полученный от завода: ранее компания также первой привезла в Россию дизельный пятидверный 212, а весной 2026 года получила прототип пикапа BAW.

Основатель BAW Россия предполагает, что на первом этапе трехдверный 212 будет преимущественно продаваться по предзаказам. Соответственно, автомобили будут поступать в те дилерские центры, которые находятся ближе всего к покупателям.

Шелехов подчеркнул, что у этой машины совсем другой характер по сравнению с пятидверной версией и пикапом. Вместе с тем он уточнил, что сейчас речь идет о предсерийном прототипе, поэтому составлять окончательное мнение о серийной версии пока рано.

По его информации, официальная презентация новинки состоится в конце осени 2026 года. Тогда же стоит ожидать объявления рекомендованных розничных цен. Шелехов полагает, что после официальной презентации станут доступны предзаказы на автомобили. Если к этому времени генеральный дистрибьютор уже доставит машины на склад, приобрести их можно будет с минимальным сроком ожидания.

Он также отметил, что российские версии автомобилей, проходящие сертификацию и получающие ОТТС, уже имеют русский язык в прошивке в базовой комплектации. Обычно машины, предназначенные для российского рынка, оснащаются зимним пакетом, включающим дополнительный обогрев стекол и обогрев руля. Более подробной информации о комплектации трёхдверной версии для России пока нет.

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