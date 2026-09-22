Прокуратура выявила нарушения при производстве вакцины «Мультикан-8», от которой погибли сотни собак: возможно уголовное дело

После прививки одной из серий этой вакцины в разных регионах России погибли сотни питомцев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Московская прокуратура нашла нарушения в ходе проверки «частной компании-изготовителя лекарственных средств для ветеринарного применения». Как подтверждают источники, речь о производителе вакцины для собак «Мультикан-8». После прививки одной из серий этой вакцины в разных регионах России погибли сотни питомцев. Прокурорские проверки, в том числе с привлечением специалистов Россельхознадзора, в компании идут с начала сентября.

Как следует из сообщения прокуратуры, «в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения», «инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности». Кроме того, материалы проверки направлены в орган предварительного расследования — речь идет о возможном возбуждении уголовного дела. «Надзорные мероприятия продолжаются», - также говорится в сообщении.

Столичная компания «Ветбиохим», производитель «Мультикана», до августовского скандала с массовыми собачьими смертями считалась одним из лидеров в сфере отечественного производства ветеринарных препаратов для домашних животных. На отечественном рынке вакцин для кошек и собак продукция компании в первом полугодии 2026 года занимала более 70%. Что именно случилось на крупном отечественном производстве, которое работает уже более 30 лет, теперь и разбираются прокуратура с Россельхознадзором. В середине сентября Россельхознадзор подтвердил, что в образцах вакцины «Мультикан-8» 20 серии, отобранных в Ярославской области (именно оттуда пошли первые сообщения о гибели животных после плановой прививки), выявлен смертельный для собак вирус Ауески («ложное бешенство»).

Само предприятие 18-19 августа отозвало несколько серий вакцин - «Мультикан-8» 20 и 21 серии и «Мультикан-6» 11 и 12 серии. А на прошлой неделе заявило, что до выяснения всех обстоятельств полностью останавливает выпуск «Мультикана» как такового.

Сколько именно собак погибло от «нехорошей» вакцины, достоверно неизвестно. В Россельхознадзоре подтвердили KP.RU «жалобы, содержащие сведения о серьезных нежелательных реакциях» из десяти регионов: Ярославская, Ленинградская, Тульская, Пензенская, Саратовская, Белгородская и Московская области, г. Москва, г. Санкт Петербург, Краснодарский край.

- Если прокурорская проверка подтвердила нарушения на производстве, это ключевой аргумент для владельцев погибших животных. Раньше им пришлось бы самостоятельно доказывать, что вакцина стала причиной гибели собаки. Проще, когда эту связь уже установили государственные органы: Россельхознадзор подтвердил наличие живого вируса болезни Ауески в серии препарата, прокуратура зафиксировала нарушения при производстве. Это сильно облегчает подачу исков по статье 1095 ГК РФ (вред от недостатков товара) и статье 1079 ГК РФ (источник повышенной опасности), - рассказала KP.RU юрист по гражданско-правовым вопросам Анна Краевская.

- Взыскивать можно стоимость животного, расходы на лечение и моральный вред. В отношении самого предприятия и его должностных лиц вероятна административная ответственность по статье 14.43 КоАП РФ (нарушение требований техрегламентов): штраф до 600 тысяч рублей, при повторном - до 1 млн или приостановка деятельности до 90 суток. Материалы переданы следствию, и при наличии состава может быть применена статья 238 УК РФ - производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Поскольку вирус Ауески передаётся человеку (не пугайтесь, у людей, в отличие от собак, эта болезнь протекает в легкой форме — Ред.), риски для здоровья людей могут стать основанием для уголовной квалификации. Окончательное решение за следствием.

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