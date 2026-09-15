Уже больше месяца хозяева собак стоят на ушах из-за сообщений о гибели питомцев после прививки популярной вакциной «Мультикан». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

«ПРОСТИ, ЛЮБИМЫЙ НОС»

Уже больше месяца хозяева собак стоят на ушах из-за сообщений о гибели питомцев после прививки популярной вакциной «Мультикан».

Их глаза сейчас смотрят на вас почти из любого чата или группы собачников - люди пересылают эти фотографии и посты тем, кто «еще не в курсе». Щенок спаниеля Тучка, не дожившая до трех месяцев. Дворняжка Молли, которую добрые люди нашли в коробке на улице и хотели обеспечить ей комфортную жизнь до старости…

В группе, созданной в память этих собак в социальной сети ВКонтакте, я насчитала фотографии около 60 погибших питомцев. Всех их объединяет одно: они умерли буквально за несколько дней от схожих странных симптомов - сильный зуд, обильное выделение слюны, высокая температура, судороги, в некоторых случаях внутреннее кровотечение и паралич. А незадолго до того, в разные дни августа, их привили вакциной «Мультикан-8» 20 серии.

Щенок спаниеля Тучка

Сколько именно питомцев пострадало, достоверно неизвестно. В чатах говорят о «сотнях». Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина сообщила, что в поступивших депутатам обращениях речь идет минимум о 300 собаках. По этому факту Останина направила обращения в Генпрокуратуру, Россельхознадзор и Минсельхоз. Тарас Алипер, совладелец и один из основателей компании «Ветбиохим», которая выпускает «Мультикан», утверждал, что на 31 августа предприятие получило 82 официальных обращения.

Но даже если погибших собак не сотни, а десятки, это все равно много. Пусть российское законодательство и считает домашнее животное вещью, для большинства это полноценный член семьи. Читать посты хозяев без слез невозможно: «Мой любимый кожаный нос, прости - мы хотели, как лучше», «Осталось объяснить дочке, почему ав-ав (та самая Тучка, - Ред.) не вернется домой из больницы»...

Компания «Ветбиохим» 18 августа отозвала вакцину «Мультикан-8» 20 серии. А днем позже - еще три серии вакцин, которые были выпущены в близкие с «двадцаткой» даты, - «Мультикан-8» 21 серии и «Мультикан-6» 11 и 12 серии. Предприятие объявило, что проводит собственное расследование. С 31 августа «Ветбиохим» проверяют Россельхознадзор и прокуратура. По сообщению Россельхознадзора, до прояснения ситуации обращение вакцин все тех же серий приостановлено.

Протокол от ВНИИЗЖ

Протокол от ВНИИЗЖ

ДЕНЬГИ ЗА МОЛЧАНИЕ

Сейчас скандал вокруг «Мультикана» вышел на новый уровень. В чатах появился образец соглашения, которое вроде как предлагают подписать пострадавшим хозяевам представители «Ветбиохима». Вину свою напрямую в этом документе предприятие не признает, использует формулировку про «гибель животного, возможно, после вакцинации вакциной «Мультикан-8» серии 20». Но обещает компенсировать подтвержденную документально сумму затрат (некоторые владельцы собак на попытки их спасти взяли кредиты или одолжили деньги у знакомых) и моральный вред. Цифры не называются, но в чатах владельцы животных озвучивают суммы в 100-300 тысяч рублей (это по совокупности - компенсация затрат и моральный вред). Взамен - отказ от претензий к компании и неразглашение «конфиденциальных данных», то есть нельзя давать интервью о случившемся в СМИ, рассказывать соцсетях и т. п.

«Ветбиохим» официально прокомментировал ситуацию:

«Так как проверка еще идет, на сегодняшний день нет однозначных заключений о виновности производителя. Мы действуем так, как подсказывает нам совесть и сердце и стремимся поддержать владельцев в сложной ситуации, оказывая адресную поддержку, включая выплату денежных средств. Пункт о конфиденциальности персональных данных, предмета и размера компенсации является базовым условием и сложившейся юридической практикой при заключении подобных соглашений. Компания действует исключительно в интересах сторон, защищая любые сведения, которые могут даже потенциально нанести вред получателям выплат».

Мнения в «собачьих кругах» по этому поводу разделились. Кто-то считает такой подход цивилизованным способом «мирного урегулирования». А кто-то - попыткой «купить молчание» и замять дело.

Но если это и была попытка что-то замять, то привела она к противоположному результату. Кого сейчас по стране точно сотни и даже тысячи, так это перепуганных собачников, которые опасаются, что не получат ответы на тревожащие их вопросы: что все-таки произошло и каким вакцинам теперь доверять.

ЛИДЕР РЫНКА

Во многих первоначальных публикациях «Мультикан-8» называли вакциной от бешенства. Это не совсем так. Вакцина это многокомпонентная, и, кроме бешенства, защищает еще от целого ряда опасных собачьих инфекционных заболеваний, которые в стандартных городских условиях подцепить реальнее, чем бешенство. «Мультикан -6» - аналогичная вакцина, но без защиты от бешенства.

«Ветбиохим» - главный российский производитель такого рода вакцин. Нет, это не какая-нибудь мелкая лавочка с малоизвестной продукцией, а признанный лидер российского рынка препаратов для животных - в том числе коров, свиней, птицы и прочей сельскохозяйственной живности. На рынке же вакцин именно для собак и кошек продукция «Ветбиохима» по итогам первого полугодия 2026 года занимала порядка 70% (72,6% объема в дозах и 69% в рублях - данные RNC Pharma). Оставшуюся треть делят в основном чешская Bioveta (вакцины «Биокан» и «Биофел») и американская Zoetis («Вангард» и «Фелоцел»).

И нет, «Мультикан» - не «плоды импортозамещения». Он применяется более 20 лет. В том-то и причина паники среди собачников. Когда с рынка исчезли привычные импортные вакцины, мне лично рекомендовали именно «Мультикан-8» как самый проверенный в плане формирования собачьего иммунитета из оставшихся доступных вариантов.

- До последних событий многие ветеринарные клиники высоко оценивали «Мультикан». И после ухода ряда иностранных производителей он сильно выручал. Ветврачи, участники нашего союза, даже жаловались, что его не хватает — надо больше выпускать, - рассказала KP.RU гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

Возникает, конечно, вопрос, а что у нас с требованиями к производству ветеринарных вакцин. Не ослабли ли они в условиях санкций и прочих сложностей?

- Производство ветеринарных препаратов подлежит лицензированию, и это очень сложная процедура, - говорит Татьяна Колчанова. - Там есть определенные требования к помещению, оборудованию, персоналу и т. п. Кроме того, надо доказать, что производство соответствует правилам надлежащей практики — GMP. Здесь вообще огромное количество требований, и подтверждать соответствие им надо каждые три года — проводится выездная проверка Россельхознадзора.

Маленькое примечание от KP.RU. С 2023 года импортные производители ветпрепаратов также должны подтверждать соответствие российским требованиям GMP. После этого ряд импортных вакцин как раз и исчез с нашего рынка — организовывать выезд российских специалистов с инспекцией на заводы, расположенные в Западной Европе или США, в условиях санкций сложновато.

У «Ветбиохима» же сертификат о соответствии правилам GMP достаточно свеженький (как и полагается, он вывешен на сайте) — от 26 сентября 2025 года. То есть год назад инспектора Россельхознадзора его в последний раз проверили — и ничего тревожного не нашли.

«ДИВЕРСИЯ» ИЛИ «ПЕРЕПУТАЛИ ВИРУС»?

Но если все так здорово, что же могло произойти?

Сам «Ветбиохим», объявляя о внутреннем расследовании, объяснил его необходимость «подозрением на возможное организованное деструктивное вмешательство враждебно настроенных третьих лиц». На запрос KP.RU с вопросом, что имеется в виду, на предприятии пока не ответили.

Среди ветеринарного сообщества до сих пор есть сторонники мнения, что крупнейшее российское предприятие «кто-то топит» - мол, недруги или конкуренты организовали черный пиар в соцсетях, чтобы подкосить репутацию и компании, и всей нашей фармпромышленности. Но таковых поубавилось, когда стали очевидны масштабы беды - слишком много погибших собак, и их смерть предприятие не может опровергнуть. Разве что и правда «диверсия».

Есть и версия, что в вакцину каким-то образом попал вирус Ауески («ложное бешенство»), его характерные симптомы похожи на те, что наблюдали ветеринары у погибших животных. Основные разносчики этого вируса — мелкие грызуны и свиньи. Как свиной вирус мог попасть в собачью вакцину? Тут версии тоже самые разные — опять-таки от диверсии до сбоя или неосторожности на производстве. Ведь «Ветбиохим» производит в том числе и вакцины против болезни Ауески у свиней. А в «живых» вакцинах используются реальные вирусы, но сильно ослабленные. Дальше вполне можно рисовать в воображении картины в духе триллера «Чужой».

Но фантазии фантазиями, а в Саратове, где провели экспертизу четырех погибших после прививки «Мультиканом-8» собак, в их останках действительно обнаружили вирус Ауески (копия протокола по одной из собак есть в распоряжении KP.RU). После чего 4 сентября в Саратове вводился карантин по болезни Ауески у животных.

Но даже это еще не доказывает, что Ауески был именно в вакцине. А главное, не дает ответа на вопрос, что все-таки произошло.

- В комплексной вакцине много компонентов, это очень сложное производство - надо проверять каждый из этапов, - поясняет Татьяна Колчанова.

«Ветбиохим» обещает результаты своей внутренней проверки к 25 сентября. Итоги совместной проверки Россельхознадзора и Генпрокуратуры, скорее всего, будут известны в октябре.

…А пока идут расследования, некоторые ветеринары уже пытаются нажиться на ситуации. Знакомая собачница из Санкт-Петербурга рассказала, что за прививку импортной вакциной «Вангард» (без защиты от бешенства) в ветклинике с нее взяли больше 7 000 рублей. А за прививку от бешенства отечественной вакциной «Рабикан» альтернативного «Ветбиохиму» производителя («Щелковский биокомбинат») просят еще 2700. Цена «Вангарда» такого состава в ветаптеках - около 1000 рублей, и еще недавно больше 4000 рублей в клиниках за нее не брали - даже с учетом стоимости приема и осмотра у врача, а «щелковской» вакцины - примерно 300 рублей. Но, увы, не каждый собачник имеет ветеринарное образование, чтобы сделать прививку самостоятельно.

ОФИЦИАЛЬНО

«Серьезные нежелательные реакции»

Вот что ответили на запрос KP.RU в пресс-службе Россельхознадзора:

- В Россельхознадзор поступили жалобы, содержащие сведения о серьезных нежелательных реакциях при применении серии № 20 вакцины «Мультикан-8».

Случаи зафиксированы в следующих субъектах России: Ярославская, Ленинградская, Тульская, Пензенская, Саратовская, Белгородская и Московская области, г. Москва, г. Санкт Петербург, Краснодарский край.

Информация о нежелательных реакциях после применения серии № 21 вакцины «Мультикан-8» в Россельхознадзор не поступала.

Итоги проверки станут известны только после ее полного окончания и правовой оценки действий производителя.

Россельхознадзором приняты следующие меры:

- приостановлено обращение серии № 20 вакцины «Мультикан 8», ООО «Ветбиохим» уведомлен о приостановке и необходимости проведения мероприятий в соответствии с действующим законодательством. ООО «Ветбиохим» уведомило Россельхознадзор об отзыве серии из оборота на территории РФ.

- заблокированы коды маркировки для обеспечения невозможности их дальнейшей реализации через ГИС МТ «Честный знак».

- в подведомственном Россельхознадзору экспертном учреждении проводится исследование образцов серии № 20 вакцины «Мультикан-8» на безопасность, качество и эффективность лекарственного препарата согласно методикам испытаний, утверждённым производителем.

- в отношении ООО «Ветбиохим» проводится контрольное (надзорное) мероприятие в рамках федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств. По результатам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

На сегодня в России зарегистрированы и введены в гражданский оборот 28 вакцин для собак и кошек, в том числе от бешенства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А что с кошками?

В начале сентября в соцсетях пошли сообщения и о кошках, заболевших или погибших после прививки кошачьей вакциной «Мультифел» от того же «Ветбиохима».

В пресс-службе Россельхознадзора нам подтвердили один такой случай:

«По факту гибели животного после иммунизации вакциной против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек «Мультифел» в Россельхознадзор поступило одно обращение.

Информация о возникновении нежелательной реакции на указанный препарат направлена производителю ООО «Ветбиохим» для проведения мероприятий в соответствии с законодательством России.

В подведомственном Россельхознадзору экспертном учреждении проводится исследование образцов вакцины «МУЛЬТИФЕЛ» на безопасность, качество и эффективность лекарственного препарата».

ВОПРОС РЕБРОМ

Чем теперь прививать питомцев?

- Среди зарубежных препаратов в России официально представлены чешские вакцины «Биокан» для собак и «Биофел» для кошек, - говорит ветеринарный врач-терапевт, нефролог ветцентра Vetcity Анна Соловьева. - В эти линейки входят вакцины с разным набором компонентов. Поэтому при выборе препарата нужно смотреть на полное название, так как не каждая вакцина обеспечивает защиту от всех нужных инфекций. Также Россию ограниченными партиями завозят американские вакцины «Вангард» для собак и «Фелоцел» для кошек. Состав этих вакцин тоже различается, схему подбирают по возрасту животного, предыдущим прививкам и необходимому набору инфекций. Вакцину следует ставить в ветеринарной клинике, где могут подтвердить ее сертификацию и соблюдение условий транспортировки и хранения.

Из отечественных альтернатив продукции «Ветбиохима» ветеринары отмечают новые разработки ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора - комплексные вакцины «Карникан» (для собак) и «Карнифел» (для кошек). Они только-только начали поступать в ветклиники.

Уточним, что первая прививка от опасных инфекций обычно делается щенкам и котятам в возрасте около 2 месяцев. Потом - через 3-4 недели повторная прививка, которая включает в том числе защиту от бешенства. Дальше - раз в год.

По закону у нас обязательна только прививка от бешенства, остальное - по желанию хозяев.

Прививать ежегодно рекомендуют даже тех животных, которые не выходят из дома. Потому что некоторые виды инфекций можно принести в квартиру на обуви.

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