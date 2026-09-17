«Мультикан» полностью снят с производства после массовой гибели собак. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Вечером 16 сентября Россельхознадзор подтвердил, что в 20-й серии собачьей вакцины «Мультикан-8» обнаружен живой вирус болезни Ауески. Он выявлен в образцах, отобранных в Ярославской области, - там, откуда пошли еще в середине августа первые сигналы о собачьих смертях после прививки «Мультиканом-8». Как пояснило ведомство, таким образом подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертями собак и вакцинацией «Мультиканом-8» серии 20. Ранее в тот же день стало известно, что Россельхознадзор предписал уничтожить всю проклинаемую собачниками серию препарата.

В четверг 17 сентября сам производитель вакцины «Ветбиохим» заявил, что снял с производства ВСЕ серии «Мультикана» до выяснения, как «чужой» вирус попал в вакцину.

«Мы получили решение Россельхознадзора о выявлении вируса болезни Ауески. Для компании это серьёзный вызов. Уже с 18 августа мы самостоятельно проводим работу по изъятию серии и сейчас ведем процесс уничтожения вакцины. Кроме того, мы забираем на исследование контрольные пробы с каждой возвращенной партии.

Стоит отметить, что в архивных образцах и тех образцах, что мы сдали на исследование вируса Ауески не обнаружено.

На предприятии проходят все предусмотренные протоколом мероприятия по санитарной обработке линии, замене всех необходимых элементов технологической цепочки.

«Все вакцины серии Мультикан в данный момент сняты с производства до выяснения причин попадания вируса в вакцину», - говорится в сообщении производителя.

Подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертями собак и вакцинацией «Мультиканом-8» серии 20 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ.

«Мультикан-8» - комплексная вакцина от ряда опасных для собак инфекций, включая бешенство. «Ветбиохим» до недавнего времени считался главным и самым успешным отечественным производителем такого рода вакцин, лидером российского рынка. Но с августа этого года что-то серьезно пошло не так. Сначала из Ярославской области, а потом из других регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, (Россельхознадзор подтверждает обращения из 10 регионов) стали поступать сообщения о массовой гибели собак после прививки 20-й серией вакцины.

Одной из главных версий было попадание в вакцину смертельного для собак вируса Ауески («ложного бешенства») - именно характерные для этой болезни симптомы наблюдались у погибших животных. Сам производитель утверждал, что в сданных им на исследования образцах вакцины вируса Ауески не обнаружено. Но, например, в Саратовской области экспертиза, проведенная по настоянию владельцев погибших животных, показала: в останках собак вирус есть.

Теперь, когда вирус Ауески обнаружен и в самой вакцине, в действиях ответственных лиц предприятия разбирается Люблинская межрайонная прокуратура города Москвы («Ветбиохим» - столичное предприятие). Пока проверки продолжаются, мы попытались найти ответы на практические вопросы, которые уже возникли у владельцев животных.

А МОЮ СОБАКУ НЕ ПРИВЬЮТ «МУЛЬТИКАНОМ»?

Официально «Ветбиохим» еще 18-19 августа отозвал четыре серии своих вакцин: ту самую 20 серию «Мультикана-8» и еще три серии, которые были произведены в близкое время, в середине лета 2026 года - «Мультикан-8» 21 серии и «Мультикан-6» 11 и 12 серии. Позже Россельхознадзор приостановил их обращение до окончания проверок.

И хотя «Ветбиохим» сейчас остановил выпуск «Мультикана», более ранние серии вакцины остаются в продаже — ведь к ним претензий не было и они не отозваны из клиник и ветаптек.

Как объясняют эксперты, ориентироваться проще по сроку годности (в сериях легко запутаться). У серий, реализация которых остановлена, срок годности был до января-февраля 2028 года. То есть вакцины, срок годности которых до декабря 2027 года и раньше, теоретически можно считать безопасными.

- Но мы сейчас вообще убрали упоминание о «Мультикане» с сайта и все вакцины «Мультикан-8» утилизовали, независимо от серии. Коллеги тоже говорят, что больше не ставят «Мультикан» в принципе. На всякий случай. В основном ставим чешский «Биокан» - он дороже «Мультикана» всего рублей на 500 и практически везде есть в наличии, - рассказал KP.RU основатель и медицинский директор скорой ветеринарной помощи «АрниВет» Денис Баранов.

«Ветбиохим» сейчас остановил выпуск «Мультикана», но более ранние серии вакцины остаются в продаже — ведь к ним претензий не было и они не отозваны из клиник и ветаптек. Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

В некоторых ветеринарках в наличии есть также американский «Вангард». Но нужно уточнять, входит ли туда защита от бешенства, - состав вакцин различается, нужно смотреть полное название. Из отечественных комплексных вакцин не от «Ветбиохима» специалисты называют «Карникан» (это новая разработка, от ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора).

Одна из главных рекомендаций — перед вакцинацией питомца обзвонить несколько ветклиник и уточнить, чем именно там могут привить собаку: какой набор вакцин в наличии, кто производители и от чего именно вакцина защищает. Для подстраховки перед самой прививкой можно попросить врача показать флакончики с вакциной — на них написано название, серия и срок годности. Чем именно питомца привили, подтверждает наклейка в его ветеринарном паспорте — на ней указаны все те же данные, плюс обязательно должны присутствовать печать ветклиники и подпись ветврача.

НА ЧТО МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ ПОСТРАДАВШИЕ ХОЗЯЕВА ПОСЛЕ ГИБЕЛИ СОБАК ИЗ-ЗА ВАКЦИНЫ

- Мы работаем с хозяевами погибших и пострадавших животных, - утверждают в «Ветбиохиме».

В собачьих чатах уже всплывали образцы соглашения, где предприятие обещает возместить документально подтвержденную сумму затрат и моральный ущерб. Взамен надо отказаться от претензий к компании (например, через суд) и не разглашать «конфиденциальные данные» по ситуации — в том числе в СМИ.

- Компания действует исключительно в интересах сторон, защищая любые сведения, которые могут даже потенциально нанести вред получателям выплат, - прокомментировали пункт о конфиденциальности в «Ветбиохиме».

Некоторые же владельцы собак назвали этот пункт «платой за молчание».

А на что имеют право в такой ситуации владельцы погибших животных по российскому закону?

- Гибель животного после введения препарата, в котором Россельхознадзор официально подтвердил наличие живого вируса болезни Ауески, — это классический случай причинения вреда источником повышенной опасности, и по статье 1079 Гражданского Кодекса РФ производитель обязан возместить вред независимо от вины, если не докажет, что он возник вследствие непреодолимой силы, - пояснил KP.RU управляющий партнер адвокатского бюро г.Москвы «Жаров Группа» Евгений Жаров.

Переводим с юридического языка на более понятный. Пока доказано только то, что в вакцине для собак был смертельный для них вирус. Кто в этом виноват, еще выясняется. Но несмотря на это, пострадавшие уже вправе требовать возмещения вреда с производителя вакцины.

- Владельцы имеют право на компенсацию производителем препарата материального и морального вреда, - говорит председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. - Но потребуются свидетельства, подтверждающие факт применения именно этой вакцины, и заключение ветеринаров об ухудшении его здоровья или гибели после вакцинации.

Владельцы имеют право на компенсацию производителем препарата материального и морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Идеальный вариант — если делалась экспертиза, и она выявила в останках тот самый вирус (к сожалению, на первых порах владельцам в экспертизе отказывали — результаты получили только самые настойчивые).

Материальный ущерб — это стоимость самого животного (подтвердить можно, например, договором купли-продажи щенка), расходы на услуги ветклиники, включая саму прививку, лечение, реанимационные процедуры, стационар и т. п. (нужны чеки из ветклиники).

С моральным ущербом от потери животного аж специально разбирался Верховный суд. И в Обзоре судебной практики № 2 за 2023 год указал: животное воспринимается владельцем как член семьи, и нравственные страдания от его утраты подлежат судебной защите.

- Сложившаяся практика — суды взыскивают в таких случаях моральный ущерб от 20 тысяч и выше, но если удастся доказать причинно-следственную связь с вирусом Ауески в вакцине — сумма может быть существенно увеличена, - утверждает Евгений Жаров.

Можно подать в суд и на ветеринарную клинику, где была сделана прививка, и требовать возмещения ущерба с нее, — на основании того, что клиника не довела до владельца полную информацию о возможных рисках, не проверила серию препарата или не убедилась в его качестве. Были случаи, когда в клиниках ставили «Мультикан-8» 20 серии уже после того, как она была отозвана — вот здесь налицо «не проверили» и «не убедились».

А В ЭТО ВРЕМЯ

За прививкой — в Белоруссию?

Некоторые напуганные хозяева животных уже решили проблему с прививками питомцам по-своему. Набирают популярность поездки «с собакой» в соседнюю Белоруссию - там доступны привычные многим, но не доступные сейчас у нас официально зарубежные вакцины «Нобивак» и «Эурикан». Интереса ради глянули расценки на сайтах минских ветклиник — в районе 3500 в переводе на наши рубли, с учетом самой вакцины и услуг ветеринара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В вакцину мог попасть белок: что могло случиться с погибшими в страшных муках собаками в России

«Грызут себе лапы и умирают в страшных судорогах»: Что известно о массовой гибели собак после вакцинации в Ярославской области

Вакцина или яд: производитель препарата от бешенства прокомментировал ситуацию с гибелью собак в Ярославской области