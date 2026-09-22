Китайские авто подвели таксистов: какие машины наиболее проблемные

Наиболее проблемные авто в такси. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Модели марок JAC и FAW попали в перечень наименее надёжных автомобилей по оценке крупных таксомоторных компаний.

Об этом Autonews.ru сообщили в Национальной ассоциации таксопарков (НАТ). В список машин, у которых технические проблемы возникают чаще остальных, вошли также модели ушедших брендов. Вместе с тем в НАТ уточнили, что в целом они значительно надежнее «китайцев».

Руководитель компании «Такси Ритм», входящей в НАТ, Руслан Садретдинов рассказал, что JAC J7 и FAW Bestune T77 часто требуют ремонта, а ресурс их АКПП невелик — около 100 тыс. км. Помимо этого, у них есть проблемы с системой охлаждения и электрикой. Он добавил, что его таксопарку пришлось полностью отказаться от JAC J7.

Что касается некитайских автомобилей, то, по словам Садретдинова, среди старых машин 2015–2016 годов немало хлопот доставлял Ford Focus с роботизированной коробкой передач: малый ресурс и дерганая езда. А Volkswagen Polo, приобретенные в 2017 году, отличались повышенным расходом масла.

Эксперт отметил, что среди иномарок некитайских брендов, которые до сих пор работают в такси, критичных проблем не наблюдается: они отличаются простотой в обслуживании и дешевизной запчастей. Однако, по словам Садретдинова, у многих таксопарков возникали проблемы с двигателями Hyundai Sonata.

Глава компании «Таксимания», также входящей в НАТ, Георгий Балашов подтвердил, что среди новых китайских машин чаще всего ломаются FAW Bestune и JAC.

По словам Балашова, некитайские автомобили ломаются кратно реже. При этом он обратил внимание, что модели Peugeot и Citroen требуют ремонта чаще, чем их корейские, немецкие или европейские аналоги.

Эксперт добавил, что таксопаркам приходится отказываться от моделей, которые часто ломаются, однако это сильно бьет по бизнесу. Он пояснил, что дисциплинированному и нормальному таксопарку для отказа от использования автомобиля нужно выкупить его из лизинга, а это не всегда экономически целесообразно.

Как отметил Балашов, компании, приобретшие некачественные и проблемные автомобили, зачастую вынуждены нести бремя эксплуатации до окончания срока лизинга. Это приводит к большим потерям.

Руководитель таксопарка «Под Садовым» Андрей Шепет также заявил, что автомобили JAC J7 склонны к частым поломкам. Глава компании F1rst Дмитрий Назаров обратил внимание на ненадежность «китайцев», отметив, что от самых проблемных машин компании уже пришлось отказаться.

По его словам, часть таких автомобилей они отдали в каршеринг, чтобы уменьшить суточный пробег на одну машину и снизить эксплуатацию, поскольку очень много средств уходило на ремонт.

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