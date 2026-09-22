BMW 7-Series нового поколения добрался до РФ: сколько стоит премиальный седан

Новая БМВ 7-й серии уже в РФ. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom.

В Россию поступила первая партия обновленного седана BMW 7-Series. Об этом информирует «Российская газета». Машины уже можно приобрести у трех дилеров баварской марки в Москве и Санкт-Петербурге.

Цена обновленного седана колеблется в диапазоне от 25 до 29 млн рублей. Все автомобили поставляются в исполнении 740 xDrive, оснащенном 3,0-литровым бензиновым двигателем B58 мощностью 400 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Цветовая гамма предлагает выбор: клиенты могут заказать премиальный седан в черном, сером или сине-зеленом оттенке.

Презентация обновленной модели 7-Series состоялась в апреле. Автомобиль получил измененную оптику и специфический обвес, который вызвал немало критики среди поклонников марки и журналистов.

На сегодняшний день в линейке представлены различные версии BMW 7-Series: топливные 735 (6 цилиндров, 286 л.с. и 425 Нм, задний привод), 740 и 740 xDrive (6 цилиндров, 400 л.с. и 580 Нм, задний/полный привод), 740d xDrive, гибридные 750e xDrive (489 л.с.) и M760e xDrive (612 л.с.), а также электрические i7 50 xDrive (455 л.с.), i7 60 xDrive (544 л.с.) и i7 M70 xDrive (680 л.с.).

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