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Авто22 сентября 2026 13:23

Электронный взлом вместо отмычек: россиянам перечислили самые угоняемые модели авто

Доля угонов китайских машин в России выросла до 27%
Илья МАСЮК
Чаще всего в России угоняют китайские автомобили. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Чаще всего в России угоняют китайские автомобили. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

В России зафиксирован структурный сдвиг в предпочтениях угонщиков: доля автомобилей китайских марок в общей статистике угонов поднялась с менее чем 1% до 27%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе дивизиона Auto экосистемы решений для безопасности Delta.

Чаще всего среди китайских машин злоумышленники угоняют Chery, отметили в компании.

Автомобили корейских брендов по-прежнему остаются востребованными у преступников: на технику Kia и Hyundai приходится по 17% случаев угона. В список часто угоняемых также входят модели Lada и Lexus, отмечают специалисты по безопасности.

Основным способом угона является перехват сигнала штатного ключа с помощью ретранслятора — этот метод называют «удочкой». Устройство передает сигнал ключа владельца на приёмник у автомобиля и открывает его без физического контакта с ключом.

На части моделей похитители прописывают дополнительный ключ в электронном блоке управления (ЭБУ) и заводят автомобиль с его помощью. По оценкам специалистов, весь процесс занимает меньше минуты.

Ранее сайт KP.RU писал о повышении прозрачности сделок, о способах снизить число нарушений, о новом китайском пикапе.