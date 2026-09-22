С планеты у другой звезды впервые получен радиосигнал: он пришел из созвездия Живописца

Каждый раз, включая Северное сияние, Земля о чем-то сигналит в космос. Фото: Elena11 /Shutterstock/Fotodom

«Мы обнаружили быстрые, повторяющиеся всплески с высокой круговой поляризацией, а также постоянное излучение на частотах от 0,85 до 3,5 Гигагерц», - сообщили американские астрофизики из Гарварда и Университета Орегона о радиосигналах, поступивших, как они определили, с планеты Бета Живописца b – одной из трех планет звезды Бета Живописца, которая расположена примерно в 64 световых годах от Земли. Не столь уж далеко. Когда-нибудь можно и добраться.

Открытие, если оно подтвердится, безусловно претендует на сенсацию – ведь какие-либо сигналы, исходящие не от звезды, а непосредственно от экзопланеты (планеты за пределами Солнечной системы) получены и распознаны впервые в истории астрономии. Их уловил радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке – фиксировал четыре раза в ходе наблюдений в 2025 и в 2026 годах.

Характерные особенности четких сигналов, которые были зарегистрированы, свидетельствовали о том, что сама звезда никаким образом не могла их генерировать.

Внеземная цивилизация дала о себе знать? Мы не одиноки во Вселенной? Увы, рано радоваться. К братьям по разуму ныне обнаруженные «всплески» вряд ли имеют отношение. Хотя их источник действительно расположен на планете.

Исследователи определили, что сигналила сама планета. Высокочастотные радиоволны излучали её полярные сияния, реагируя на местный звездный ветер. Похожим образом на «связь со Вселенной» время от времени выходит и Земля, сигналя в космос своими полярными сияниями, которые генерирует взаимодействие заряженных частиц солнечного ветра с атмосферой и магнитном полем.

Сигналы, полученные от планеты Бета Живописца b.

Следствие открытия: Бета Живописца b точно имеет магнитное поле, а скорее всего, и атмосферу. Но опять же, увы, планета вряд ли пригодна для жизни в том виде, в каком мы ее себе представляем. Планета, открытая в 2008 году, просто огромна – по массе превышает Юпитер чуть ли не в 10 раз. Вращается вокруг оси в три раза быстрее Земли. Братьям по разуму – даже самым экзотическим – было бы, мягко говоря, не слишком уютно на такой. Хотя… Кто знает, какими они вообще бывают?

Энтузиасты, кстати, не исключают, что братья по разуму — близкие нам по виду — могут использовать Бета Живописца b в виде некого маяка местного значения.

Американские астрофизики Кевин Ортис Себайос, Эдо Бергер и Иветт Сендес намерены опубликовать свое исследование в каком-нибудь рецензируемом журнале. А пока они доступно на сайте препринтов arXiv.

О том, как австралийские астрономы 17 часов ловили радиопередачи инопланетян в FM-диапазоне из созвездия Паруса, читайте наш материал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НЛО увидели в небе над Тегераном: инопланетяне или американцы?

Нефертити ищете? От Тутанхамона направо и по коридору: Ученые выдвинули убедительную гипотезу о захоронении главной красавицы Древнего Египта

Глобальное округление: Земля меняет свою форму