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Авто22 сентября 2026 15:42

Без фирменных колец и вне гарантии: Audi объявила войну «серым» электрокарам

Audi подала в суд в Германии из-за серого импорта электрокаров из Китая
Илья МАСЮК
Ауди подает в суд из-за серого импорта. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom.

Ауди подает в суд из-за серого импорта. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom.

Компания Audi намерена пресечь поставки в Германию электромобилей, предназначенных исключительно для китайского рынка. Как пишет Automobilwoche, немецкий автопроизводитель обратился в суд, рассчитывая остановить параллельный импорт таких машин.

Речь идет об электрокарах, которые производит совместное предприятие SAIC-Audi для рынка КНР. Автомобили поступают в Европу через неофициальные каналы и продаются заметно дешевле сопоставимых моделей, представленных в Германии.

При этом у таких машин есть существенная особенность: за пределами Китая они не входят в официальную модельную гамму Audi. Поэтому немецкая дилерская сеть не располагает возможностями для их полноценного обслуживания.

В Audi заявили о намерении защищать свои права и интересы. В компании подчеркнули, что электромобили создавались для конкретного зарубежного рынка и не предназначались для реализации в Европе. Их поставки без разрешения производителя, по позиции Audi, нарушают авторские права.

На фоне разбирательства интернет-магазин Auto China перестал предлагать покупателям две модели — E5 Sportback и E7X. При этом автомобили других китайских марок по-прежнему остаются в каталоге. Представители площадки ситуацию не прокомментировали.

Ранее сайт KP.RU писал о повышении прозрачности сделок, о способах снизить число нарушений, о новом китайском пикапе.