Туалет и 47 мест: «Камаз» готовит туристический автобус к серии

«Камаз» в 2027 году планирует начать серийный выпуск туристических автобусов. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Серийное производство туристических автобусов «Камаз» намерен освоить в 2027 году. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин.

По его словам, планы по запуску в серию в 2027 году пока сохраняются. Когогин отметил, что сейчас идет процесс испытаний, и по их результатам будет приниматься решение.

В 2025 году на Петербургском международном газовом форуме «Камаз» представил новый туристический автобус «Камаз-52229», работающий на компримированном природном газе.

Модель рассчитана на 47 посадочных мест. Водительское кресло получило пневмоподвеску, трехточечный ремень безопасности, регулировку подголовника и подлокотника, подогрев, а также датчики присутствия и застёгнутого ремня. В салоне предусмотрены холодильник и туалет.

Автобус оснащен газовым двигателем «Камаз» мощностью 235 кВт и роботизированной коробкой передач. Запас хода составляет порядка 500 км, а при установке дополнительных баллонов — 650 км.

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