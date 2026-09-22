Китайский гигант: Voyah Taishan бросит вызов Zeekr, LiXiang и немецкой тройке

Российские дилеры ожидают гибридный кроссовер Voyah Taishan. Фото: пресс-служба Фоттон

Дилерские центры получат тестовые версии гибридного кроссовера Voyah Taishan в последние дни сентября.

Об этом агентству «Автостат» сообщил Николай Иванов, возглавляющий департамент продаж новых машин в компании «Рольф». По его словам, сначала прибудут автомобили для ознакомительных поездок, чтобы потенциальные покупатели могли оценить новинку вживую. Коммерческие же экземпляры доберутся до клиентов только в октябре.

Согласно оценке эксперта, среди прямых соперников числятся Zeekr и LiXiang, а также BMW, Audi и Mercedes-Benz. Иванов подчеркивает, что главное преимущество модели — локализация производства на предприятии в Липецкой области. Машина полностью приспособлена к российским условиям эксплуатации. По мнению представителя «Рольф», у кроссовера есть все основания стать лидером в своем сегменте.

Заказать флагманскую модель можно уже сегодня у официальных дилеров бренда. Цена стартует от 9 775 000 рублей. Более того, новинка участвует в государственной программе льготного автокредитования: при покупке версии с гибридной силовой установкой предусмотрена субсидия 35%, но не более 925 000 рублей.

Габариты Taishan: длина — 5,2 м, ширина — 2 м, высота — 1,8 м. Салон рассчитан на шесть пассажиров по схеме 2+2+2. Среди оснащения стоит отметить проекционный дисплей с дополненной реальностью, встроенный холодильник, откидные столики, двухсекционную панорамную крышу и потолочный экран для развлечения пассажиров в пути.

Под капотом — интеллектуальная гибридная система на 800-вольтовой архитектуре с двумя электромоторами. Их суммарная отдача составляет 517 л.с. и 695 Нм крутящего момента. Комбинированный запас хода достигает 1 120 км, а исключительно на электротяге кроссовер способен проехать до 280 км.

Российскую версию доработали: бензиновый двигатель выполняет лишь функцию генератора, подзаряжая тяговую батарею емкостью 62,5 кВтч. Такая последовательная гибридная схема означает, что транспортный налог рассчитывается по 30-минутной номинальной мощности — 197 л.с.

Еще одна особенность — задняя ось поворачивается на 8 градусов, что обеспечивает минимальный радиус разворота всего 5,4 м. Трехкамерная интеллектуальная пневмоподвеска мгновенно реагирует на изменения дорожного покрытия, гарантируя плавность хода.

Ранее сайт KP.RU писал о повышении прозрачности сделок, о способах снизить число нарушений, о новом китайском пикапе.