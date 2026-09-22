Китайские машины захватили 7,2% российского автопарка: все детали

В РФ насчитывается более 3,4 млн китайских легковых автомобилей. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно сведениям аналитического агентства «Автостат», опубликованным 22 сентября, на начало второго полугодия 2026 года в России числилось 3,43 миллиона легковых машин китайского производства.

Как уточняют эксперты, доля автомобилей из КНР в общем российском парке легковушек составила 7,2%. При этом лишь в пяти регионах страны количество таких транспортных средств перешагнуло отметку в 100 тысяч.

Наибольшее абсолютное число китайских легковых авто сосредоточено в столице — 542,1 тысячи единиц. Следом идут Подмосковье (297,6 тыс.) и Санкт-Петербург (193,5 тыс.). Замыкают первую пятерку Краснодарский край (161,2 тыс.) и Республика Татарстан (114,6 тыс.).

Если рассматривать распределение по федеральным округам, то Центральный занимает первое место — на него приходится 37,3% всего парка китайских легковушек. Далее располагаются Приволжский (19,8%) и Северо-Западный (13,1%) округа. Южный аккумулирует 10%, Уральский — 8,6%, Сибирский — 7,1%, Северо-Кавказский — 3%. Меньше всего таких машин на Дальнем Востоке — всего 1,1%.

Ранее, 16 сентября, отмечалось, что за последние годы число марок легковых автомобилей, доступных на российском рынке, заметно выросло. Если до 2020 года их насчитывалось порядка 50–60, то к 2026 году этот показатель превысил 120.

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