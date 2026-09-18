Черный лидирует, но не опаснее: страховщик разрушил миф о «аварийных» цветах

Самые аварийные цвета машин. Фото: пресс-служба rox

Автомобили каких расцветок наиболее часто становились участниками дорожных происшествий в России в 2026 году? Как сообщили РИА «Новости» со ссылкой на страховую компанию «Согласие», на верхнюю строчку по количеству аварий переместились черные машины, тогда как в 2025-м первое место занимали белые.

В топ-5 попали транспортные средства черного, белого, серого, коричневого и синего оттенков. По сведениям страховщика, по сравнению с прошлым годом набор цветов почти не претерпел изменений, однако их порядок поменялся: черный цвет вышел на первое место.

Тем не менее такие данные не следует трактовать как свидетельство того, что конкретный оттенок кузова сам по себе повышает риск попадания в ДТП. Высокое абсолютное число аварий с черными и белыми автомобилями объясняется прежде всего их широкой распространенностью на российских дорогах.

Разрыв между лидерами в 2026 году оказался минимальным — речь идет всего о нескольких десятках страховых случаев. Поэтому, по словам Соколова, до конца года первое место в статистике еще может перейти к автомобилям другого цвета.

В компании также отметили, что популярное мнение о повышенной безопасности ярких машин не находит значимого подтверждения в ее статистике. Согласно данным «Согласия», оранжевые и красные автомобили становились участниками аварий в 14% случаев, тогда как черные и серые — в 15%.

При выборе машины специалисты страховой компании не советуют рассматривать цвет кузова как фактор безопасности. По оценке страховщика, куда большее значение имеет поведение человека за рулем.

В компании рекомендовали соблюдать скоростной режим и учитывать дорожную и погодную обстановку. Отдельное внимание в темное время суток водителям посоветовали уделять исправности световых приборов и использовать их в соответствии с правилами.

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