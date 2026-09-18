Заметный рост: что происходит с ценами на запчасти для китайских автомобилей

Рост цен на запчасти для китайских авто. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom.

За год средняя стоимость оригинальных комплектующих для автомобилей китайских марок в России увеличилась на 11,4%, причем отдельные детали подорожали более чем на треть, сообщает «База».

По информации Telegram-канала, задний бампер прибавил в цене 47,6% и теперь стоит 49,3 тысячи рублей, передние колёса подорожали на 33,6% — до 35,3 тысячи за штуку, а диски — на 32,7%, достигнув 38,7 тысячи.

Как показывают расчеты Национального агентства промышленной информации, из-за логистических издержек и валютных колебаний средняя цена набора деталей, которые чаще всего страдают при авариях, уже приблизилась к 80 тысячам рублей.

Среди прочих причин такой динамики в материале упоминаются превышение спроса на кузовные элементы над предложением, а также постоянное обновление производителями модельного ряда, из-за чего запчастей для прежних модификаций выпускается всё меньше.

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