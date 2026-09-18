Belgee X50 с классической АКПП: названа стартовая цена в Беларуси

Начались продажи Belgee X50 с классическим «автоматом». Фото: пресс-служба бренда

В Беларуси стартовали официальные продажи обновленного кроссовера Belgee X50, сообщает пресс-служба. Автомобили уже прибыли в дилерские центры. Стартовая стоимость модели — от 54 900 белорусских рублей (примерно 1,5 млн российских рублей).

Belgee X50 получил атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 литра мощностью 122 лошадиные силы. В паре с ним трудится классический шестиступенчатый автомат.

Пока новинка предлагается в единственной комплектации. В нее входят 16-дюймовые легкосплавные диски, электроусилитель руля, передние и задние дисковые тормоза, а также сиденья из экокожи. В салоне установлен 8-дюймовый дисплей, предусмотрены USB-порты, Apple CarPlay и Bluetooth.

Габариты автомобиля: 4330 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1609 мм в высоту при колёсной базе 2600 мм.

Экстерьер Belgee X50 выделяется обновлённым задним бампером, скрытой выхлопной системой и лаконичным оформлением передней части.

Для адаптации к суровому климату в Belgee X50 предусмотрены обогревы зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя лобового стекла, руля и передних сидений.

Кузов доступен в четырех оттенках: кристально-белый, серебристый металлик, серый металлик и голубой металлик.

Атмосферный Belgee X50 будет доступен и в России, где уже открыт прием предварительных заказов. Однако цены для российского рынка пока не объявлены.

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