Японский «малыш»: Suzuki Solio продается в РФ и доступнее Largus

Компактвэн Сузуки продают в РФ. Фото: сайт бренда

На российском рынке появился компактный минивэн Suzuki Solio. Сейчас машина предлагается преимущественно под заказ, хотя встречаются и экземпляры из наличия. Стоимость модели в среднем начинается от 1 700 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

К примеру, частный продавец из Владивостока выставил на продажу компактвэн 2024 года выпуска без пробега за 1 678 000 рублей. По словам владельца, автомобиль представлен в максимальной комплектации: среди опций — кнопка запуска двигателя, мультимедиа с сенсорным экраном, парктроники, климат-контроль и цифровая приборная панель.

Под капотом этого Solio установлен атмосферный мотор K12C DualJet объемом 1,2 литра мощностью 91 лошадиная сила с цепным приводом ГРМ, алюминиевым блоком цилиндров и распределенным впрыском топлива. Привод — передний, коробка передач — вариатор.

Еще несколько новых Suzuki Solio 2025 года выпуска предлагаются во Владивостоке под заказ. Один из них — с передним приводом и 82-сильным атмосферным двигателем объемом 1,2 литра — оценили в 1 700 000 рублей. Второй экземпляр с тем же мотором и полным приводом доступен для заказа за 1 705 000 рублей.

Если сравнивать эти цены с расценками на потенциальные альтернативы Solio на «официальном» российском рынке, то, например, пятиместный универсал LADA Largus в топовой комплектации «Драйв» стоит дороже — 1 842 000 рублей. На бюджетный минивэн Sollers SF1 ценник ещЕ выше — 2 250 000 рублей.

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