Риск потери управления: Volkswagen отправляет на отзыв сотни тысяч машин

Фольксваген отзывает сотни тысяч машин. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил в США отзыв 258 682 автомобилей. Причинами стали возможные повреждения корпуса рулевой рейки и программный сбой, которые в отдельных случаях способны повлиять на безопасность движения.

Как следует из двух документов Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), основная кампания распространяется на 208 724 автомобиля. В перечень попали Volkswagen Tiguan 2018 года, Volkswagen Atlas, выпущенные в 2018–2019 годах, а также Audi Q3 2019–2021 годов выпуска.

У перечисленных моделей существует вероятность разрушения корпуса рулевой рейки. В случае возникновения такой неисправности водитель может частично или полностью потерять контроль над управлением автомобилем, что увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия.

Отдельный отзыв касается 49 958 кроссоверов Volkswagen Tiguan 2025 года. В этих машинах обнаружена проблема с программным обеспечением. Сбой способен привести к перезапуску управляющего модуля, из-за чего двигатель может заглохнуть, а некоторые функции управления автомобилем — временно перестать работать.

Это не первый подобный случай для Volkswagen на американском рынке. В феврале прошлого года компания уже отзывала кроссоверы Atlas и Atlas Cross Sport из-за вероятных проблем с трансмиссией. Владельцам этих автомобилей предлагалось обратиться к дилерам, где неисправные узлы должны были заменить бесплатно.

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