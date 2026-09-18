Многие из смертей можно предотвратить, если вовремя оказать первую помощь Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Во Всемирный день безопасности пациента в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева прошел необычный мастер-класс. Врачи учили не коллег — пациентов, их родственников и всех желающих. Учили очень важному: что делать, когда человек внезапно падает и перестает дышать.

Вели занятие Елена Голухова, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева» Минздрава России, академик РАН и руководитель методического аккредитационно-симуляционного центра, кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Сергей Волков.

В фойе центра уже висят новые автоматические наружные дефибрилляторы российского производства. Пять аппаратов подарила екатеринбургская компания. Еще несколько установят в поликлиниках на Рублевском шоссе, на Ленинском проспекте и в детском реабилитационном центре. Эти небольшие «спасательные станции» помогут сделать так, чтобы в экстренной ситуации помощь могла прийти не только от врача, но и от обычного человека, который оказался рядом.

— Болезни сердца и сосудов уносят основную часть жизней в нашей стране. Более 45 процентов смертей — это острые инфаркты, инсульты, гипертонические кризы. Многие из этих смертей можно предотвратить, если вовремя оказать первую помощь, — рассказала Елена Голухова. — Мы выполняем сотни тысяч операций. Но, отпуская пациента домой, мы понимаем, что он и его близкие далеко не всегда знают, что делать, если человеку рядом станет плохо. Чаще всего это случается при свидетелях, на стадионе, в магазине, в аэропорту, дома. И тогда очень важно, чтобы окружающие не растерялись. Именно поэтому мы хотим, чтобы вы владели навыками сердечно-легочной реанимации. Чтобы чувствовали себя спокойнее, зная, что рядом есть люди, которые будут действовать.

Алгоритм действий при остановке сердца у взрослого

Представьте ситуацию, человек внезапно теряет сознание и падает. Тут важно действовать четко и по шагам.

1. Убедитесь, что вам самим и пострадавшему ничего не угрожает.

2. Проверьте, реагирует ли человек.

Положите руки на плечи, слегка встряхните и громко спросите: «Вы меня слышите? Вам нужна помощь?»

3. Если реакции нет — сразу громко крикните: «Помогите, человеку плохо!»

Попросите кого-то принести АНД (автоматический наружный дефибриллятор) и вызвать скорую. АНД должен быть в трехминутной доступности.

4. Проверьте дыхание.

Есть простой прием, который Сергей Волков называет «четыре плюс десять»:

— Одну руку кладете на лоб.

— Двумя пальцами второй руки поднимаете подбородок.

— Наклоняетесь и ровно за десять секунд проверяете: видите ли движения грудной клетки, слышите ли дыхание, чувствуете ли его щекой.

Не видите, не слышите, не чувствуете — дыхания нет. Нужно начинать реанимацию.

5. Начинайте компрессии грудной клетки (непрямой массаж сердца).

Человек должен лежать на твердой ровной поверхности.

Найдите середину грудины — точку на пересечении вертикальной линии по центру груди и горизонтальной линии, проведенной между сосками. Поставьте основание одной ладони точно на эту точку, вторую руку сверху в замок. Руки держите прямыми, локти не сгибайте и давите всем телом, усилие — как будто отжимаетесь.

Глубина нажатия должна быть 4–5 сантиметров. Частота — 100–120 раз в минуту. Чтобы не сбиться с ритма, можно мысленно напевать песню Staying Alive группы Bee Gees, ее темп идеально подходит. После каждого нажатия грудная клетка должна полностью расправляться, это критически важно.

6. Как только принесли дефибриллятор

Включите его одной кнопкой. Наклейте электроды строго по схеме: один — под правой ключицей, второй — в левой подмышечной области. Схема вложена в комплект. Ток должен пройти через все сердце, а не только по поверхности.

Снимите с пострадавшего цепочки, пирсинг и любые металлические предметы. Если у человека стоит кардиостимулятор, электрод должен быть минимум в восьми сантиметрах от него.

Пока аппарат анализирует ритм, никто не должен касаться пострадавшего. Если аппарат говорит: «Требуется дефибрилляция», громко скомандуйте «Всем отойти!», никто не должен касаться пострадавшего, включая вас. Нажмите красную кнопку разряда. Сразу после разряда продолжайте компрессии (нажатия на грудную клетку).

Пауза на наложение электродов и разряд должна быть не больше пяти секунд. На смену помощника по оказанию первой помощи или проверку дыхания, максимум десять секунд. Чем короче паузы, тем выше шанс спасти человека.

Особенности помощи детям

У детей в организме все происходит иначе. Они редко умирают от фибрилляции желудочков, такого «электрического хаоса» в сердце. Гораздо чаще катастрофа начинается с дыхания, объясняет Сергей Волков. Ребенок чем-то подавился, инородное тело попало в дыхательные пути, или возникла острая дыхательная недостаточность. Сердце останавливается уже на фоне сильного кислородного голодания.

Поэтому у ребенка начинать нужно не массаж сердца, а с восстановление дыхания.

Реакцию проверяют мягко: слегка постукивают по пяточке или ладошке, тихо зовут по имени. Трясти и щипать нельзя!

Голову сильно не запрокидывают, особенно у малышей до трех лет. Их дыхательные пути узкие и короткие, при сильном разгибании они просто перегибаются и перекрываются. Голова должна оставаться в нейтральном положении, как будто ребенок просто лежит и смотрит прямо вверх.

Если дыхания нет, первым делом делают пять спасательных вдохов. Ртом накрывают и рот, и нос малыша. Вдох должен быть совсем небольшой, ровно настолько, чтобы увидеть легкое движение грудной клетки. Сильно раздувать легкие нельзя, это мешает крови возвращаться к сердцу, и массаж становится почти бесполезным.

Надавливания на грудную клетку у детей до 3-х лет делают либо двумя большими пальцами, обхватив грудную клетку, либо двумя пальцами одной руки. Глубина — примерно на треть или половину толщины грудной клетки. Частота та же, что и у взрослого, 100–120 нажатий в минуту. У детей постарше (3–5 лет) можно работать одной рукой.

Если спасателей двое, они меняются каждые две минуты. На смену позиции, снова не больше десяти секунд.

Почему секунды решают все?

Елена Голухова объясняет так:

— Сердце бьется, как хорошие часы, — 60–80 раз в минуту. При внезапной остановке вместо ровных сокращений возникает хаос. Сердце перестает работать как насос. Человек падает, все вокруг суетятся… А наша задача — не потерять первые секунды и нанести разряд, который, словно шов, восстанавливает нормальный ритм.

Сергей Волков добавляет с точки зрения физиологии:

— Во время компрессий (надавливания на грудную клетку) в сердечной мышце и головном мозге постепенно растет давление крови. Как только вы останавливаетесь, оно начинает падать. После десяти секунд паузы питание уже становится критически плохим. А для эффективной дефибрилляции пауза вообще не должна превышать пять секунд, мышца сердца должна быть хорошо кровоснабжена в момент разряда.

Именно поэтому на мастер-классе так много внимания уделяли отработке четких, почти автоматических действий. Участники сами включали дефибриллятор, клеили электроды, считали компрессии вслух. Кто-то делал это впервые в жизни, сначала — с опасением, а вдруг не получится, но с практикой приходит и уверенность.

Елена Голухова отметила:

— Мы хотим, чтобы такие встречи стали регулярными. Чтобы пациенты и их семьи уходили из наших стен не только с рекомендациями по таблеткам, но и с умением спасать жизнь. Потому что иногда именно эти навыки решают все.

КОНКРЕТНО

— Когда человек внезапно падает, у многих происходит ступор. Даже у тех, кто когда-то проходил обучение. Как себя собрать и начать действовать?

Сергей Волков, кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего детским кардиохирургическим отделением, руководитель методического аккредитационно-симуляционного центра НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева:

— Этот вопрос сложный, потому что все очень индивидуально. Как я сам себя собираю и что говорю ординаторам? Может прозвучать цинично, но я говорю так: «Пациент уже умер. Все. Он уже умер. Не думайте ни о чем лишнем. Вам нужно максимально собраться и просто делать свое дело». Худшее уже случилось. Человек лежит и не дышит. Теперь ваша задача — помочь. Если вы заранее отработали алгоритм, знание само гасит панику. А если подготовлены слабо — волнение обоснованное, и его почти невозможно подавить. Поэтому выход один: тренироваться. Навыки эти несложные. Когда они уже в руках и в голове, остается только рабочее напряжение, с которым можно справиться.

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