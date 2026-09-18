Чтение полезно не только для души, но и для тела: как привычка прокачивает мозг и снижает стресс

Даже короткий эпизод чтения любимой книги длительностью в 5 минут может снизить уровень стресса примерно на 20%, замедлить пульс и снять мышечное напряжение, повысить концентрацию. Фото: Miljan Zivkovic/Shutterstock/Fotodom

Чтение для удовольствия, просто так, по зову души, а не только для дела, физически меняет структуру мозга, укрепляя нейронные связи в любом возрасте.

Обзор новейших исследований учеными Кембриджского университета показал, что даже короткий эпизод чтения любимой книги длительностью в 5 минут (а уж это может выкроить в своем графике любой!) может снизить уровень стресса примерно на 20%, замедлить пульс и снять мышечное напряжение, повысить концентрацию. К тому же для взрослых именно бумажные книги остаются одним из лучших способов расслабиться, 38% опрошенных назвали чтение излюбленным личным способом снять напряжение.

Читая художественный текст, мы словно внутреннее обмениваемся ролями с главными героями, встаем на их место, а еще — сопереживаем. За счет этого чтение книг развивает эмпатию и снижает уровень повседневной тревожности.

А еще нейробиологи из Кембриджа отмечают, что у любителей чтения особенно развиты зоны мозга, которые отвечают за обработку языка, обучение и контроль эмоций. И наши естественные нейронные сети мозга становятся прочнее.

Почему так? В отличие от просмотра видео, например, где мы получаем готовую картинку, чтение — это активный и сложный психофизиологический процесс, одна из основ абстрактного мышления. Бумажный текст предлагает мозгу благодатный материал для самостоятельной визуализации образов, возможность достраивать и формировать смыслы и удерживать длинные логические цепочки. В результате повышается объем серого вещества в зонах мозга, которые отвечают за логику, память и контроль эмоций.

Исследования на старшей группе любителей книг показали, что регулярная интеллектуальная нагрузка во время чтения создает так называемый «когнитивный резерв». Мозг строит новые обходные пути для сигналов, новые нейронные связи, взамен стареющих нейронов. У людей старше 55 лет, регулярно читающих книги, риск когнитивных нарушений был ниже на треть, по сравнению с теми, кто книги не жаловал.

Особую пользу приносит совместное чтение и книжные клубы. Они помогают людям чувствовать себя менее изолированными, что напрямую снижает риск развития деменции.

Прекрасным способом для сближения семьи становится совместно чтение родителей и детей. Как рассказала кандидат психологических наук Ирина Рябкова, доцент факультета «Психология образования» МГППУ, совместное чтение помогает поддерживать доверительные отношения между взрослыми и детьми, а еще учит ребенка общаться на отвлеченные темы, делиться своими переживаниями и эмоционально откликаться на другого.

— Чтение помогает и тому, что дети учатся удерживать внимание, запоминать, представлять, размышлять. Дети, которым читают, имеют значительно больший словарный запас, а также более грамотную и сложную речь, чем дети, которые лишены такой традиции со взрослым, — говорит психолог.

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