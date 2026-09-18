Петербург ждет автомобильный бум: все подробности

В Петербурге назвали сроки полного восстановления автопрома города. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Полное восстановление автомобильной отрасли Санкт-Петербурга и выход на показатели 2021 года, когда выпускалось свыше 360 тысяч машин, ожидается в 2028 году.

В текущем году планируется произвести 120 тысяч автомобилей, сообщил ТАСС председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По его словам, в этом году запланировано 120 тысяч автомобилей, а полное восстановление автопрома намечено на 2028 год. Ситов отметил, что перезапуск автозаводов уже состоялся, и теперь ожидается разгон, наращивание мощностей и расширение модельного ряда.

Согласно официальным данным, в 2021 году в Петербурге было произведено 368,2 тысячи легковых автомобилей.

На бывшем заводе Toyota планируется выпускать несколько моделей. В этом году было объявлено о выпуске модели Senat 900. По словам Ситова, в дальнейшем линейка будет пополняться.

Кроме того, в конце текущего — начале следующего года в Петербурге начнут выпускать автомобили с гибридной силовой установкой, отметил Ситов.

На бывшей площадке Toyota в Петербурге запустили производство автомобилей представительского класса под новым брендом Senat. Об этом было объявлено на ПМЭФ.

В 2024 году на автозаводе холдинга «АГР» (бывшем заводе концерна Hyundai из Республики Корея) запустили производство машин под брендом Solaris. В мае 2026 года на заводе холдинга в Шушарах было запущено производство полного цикла первого автомобиля нового российского премиального бренда Esteo.

Холдинг «АГР» впервые представил на Петербургском международном экономическом форуме 2026 новый кроссовер Jeland J6, производство которого запустили на бывшем заводе General Motors в Шушарах.

На «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan) в 2025 году запустили производство Lada Iskra.

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