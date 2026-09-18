Конец легенды: Seat рискует исчезнуть

Сеат может уйти с рынка. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно информации Reuters, в ходе широкой перестройки концерна Volkswagen бренд Seat способен прекратить существование после 2030 года. Финального решения по этому вопросу пока нет, но источник агентства утверждает, что ставку планируют сделать на Cupra: именно под этой маркой сосредоточат будущие модели, а нынешние машины Seat с ДВС станут постепенно покидать рынок. Volkswagen официально уточнил, что судьба Seat по завершении текущего продуктового цикла по-прежнему обсуждается. Как передаёт Reuters, куда более ясные перспективы у связанного с ним бренда Cupra. Собеседник агентства, принимающий участие в обсуждениях, сообщил, что все будущие модели отойдут именно Cupra по мере сворачивания выпуска Seat с двигателями внутреннего сгорания. По его словам, Volkswagen больше не собирается тянуть два бренда одновременно. Cupra существует как отдельная марка с 2018 года. Компания продвигает её как одно из приоритетных направлений Seat S.A., а заявленная цель бренда — полностью перевести модельный ряд на электротягу к 2030 году. При этом спрос на машины Cupra заметно высок: например, на Cupra Raval очередь выстроилась на несколько месяцев вперёд. Reuters связывает вероятный уход Seat с масштабной реорганизацией Volkswagen. Концерн урезает штат и пересматривает структуру бизнеса на фоне просевших продаж в Китае, где всё активнее теснят местные производители. Дополнительный груз на традиционных автогигантов ложится из-за дорогостоящего перехода отрасли на электромобили. На этом фоне Reuters указывает на ослабленные позиции Seat. Марка не выпускала полностью новых моделей с 2020 года, хотя регулярное обновление линейки критически важно на конкурентном рынке. В 2025 году на Seat пришлось меньше 3% мировых поставок всего концерна Volkswagen. Seat появился в 1950 году как государственная компания, а в 1986-м его приобрел Volkswagen.

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