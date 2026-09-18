62-летний Михаил Ефремов во время сбора труппы в Театре Никиты Михалкова. Фото: Елена Мельникова/Агентство «Москва»

На днях в Театре Никиты Михалкова состоялся сбор труппы, где присутствовал и 62-летний Михаил Ефремов. Актер, вышедший на свободу в прошлом году (в 2020 году Ефремов был осужден за ДТП со смертельным исходом, — прим. Ред.), во всю готовится к новому театральному сезону. Михаил Олегович будет играть в спектакле Надежды Михалковой «Васса Железнова». Так как Ефремов крайне редко выходит в свет, на сборе все внимание журналистов было приковано к его внешнему виду. Артист был одет во все черное и вел себя очень скромно. Когда камеры оказывались рядом, Ефремов опускал голову.

Тем временем, по интернету тут же разлетелись свежие видео и фото с Михаилом Ефремовым. Не секрет, что почти пять лет пребывания в колонии серьезно сказались на здоровье и внешнем виде актера. Он лишился волос. По словам окружения, у артиста обострились давние проблемы со здоровьем, в том числе с легкими. Также из-за плохого питания у Ефремова пострадали зубы. Многие отмечали, что после выхода из тюрьмы актер стал похож на тяжелобольного человека.

Впрочем, спустя год Михаил Олегович выглядит посвежее, но все такой же уставший.

По интернету тут же разлетелись свежие видео и фото с Михаилом Ефремовым Фото: СОЦСЕТИ.

Кандидат медицинских наук и пластический хирург Алексей Анисимов уверен, что кардинальные меры Ефремову ввиду возраста и особенностей здоровья не нужны. А вот улучшить состояние кожи артист может с помощью косметологии.

Алексей Анисимов, пластический хирург клиники КЛАЗКО, кандидат медицинских наук. Фото: Клиника КЛАЗКО

«С возрастом уменьшается объём мягких тканей, меняется положение жировых пакетов, снижается плотность кожи, становятся заметнее складки, контуры нижней трети лица и область вокруг глаз. У мужчин эти изменения нередко выглядят более выраженными из-за активной мимики, особенностей строения лица и отсутствия регулярного косметологического ухода. В отличие от женщин, многие из них не посещают косметологов и никак не ухаживают за собой. Но скорректировать и улучшить состояние кожи можно. В косметологии есть процедуры, направленные на улучшение качества кожи: лазерные и фототехнологии, биоревитализация, коллагеностимулирующие препараты, аппаратные методики, ботулинотерапия. Но все строго по показаниям. В зрелом возрасте нужно все делать деликатно, особенно важно не перегружать лицо филлерами», — рассказал Алексей Анисимов.

А вот, если ткани значительно сместились, косметология уже не сможет заменить хирургическую коррекцию, отмечает пластический хирург.

«В зависимости от показаний могут обсуждаться блефаропластика, подтяжка лица и шеи, липофилинг. Но задача современной эстетической медицины — не сделать человека моложе любой ценой, а сохранить его индивидуальность и добиться естественного, гармоничного результата. Выбор метода возможен только после очной консультации», — добавил Анисимов.

Актер Михаил Ефремов во время сбора труппы в театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Фото: Елена Мельникова/Агентство «Москва»

Среди известных мужчин есть те, кто не скрывает хирургическое вмешательство. Известно, что Валерий Леонтьев сделал не одну пластику. Григорий Лепс тоже омолаживался пару лет назад. А вот бизнесмен и возлюбленный Полины Дибровой, 51-летний Роман Товстик сделал круговую блефаропластику совсем недавно. Кстати, результат уже заметен. У Романа стал более открытый взгляд. Предприниматель выглядит значительно моложе.

А вот в актерской среде, справедливости ради стоит заметить, морщины, складки и прочие несовершенства даже ценятся, так как все эти особенности внешности передают характер героя и работают, как тонкий психологический инструмент.

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