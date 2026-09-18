На днях в Театре Никиты Михалкова состоялся сбор труппы, где присутствовал и 62-летний Михаил Ефремов. Актер, вышедший на свободу в прошлом году (в 2020 году Ефремов был осужден за ДТП со смертельным исходом, — прим. Ред.), во всю готовится к новому театральному сезону. Михаил Олегович будет играть в спектакле Надежды Михалковой «Васса Железнова». Так как Ефремов крайне редко выходит в свет, на сборе все внимание журналистов было приковано к его внешнему виду. Артист был одет во все черное и вел себя очень скромно. Когда камеры оказывались рядом, Ефремов опускал голову.
Тем временем, по интернету тут же разлетелись свежие видео и фото с Михаилом Ефремовым. Не секрет, что почти пять лет пребывания в колонии серьезно сказались на здоровье и внешнем виде актера. Он лишился волос. По словам окружения, у артиста обострились давние проблемы со здоровьем, в том числе с легкими. Также из-за плохого питания у Ефремова пострадали зубы. Многие отмечали, что после выхода из тюрьмы актер стал похож на тяжелобольного человека.
Впрочем, спустя год Михаил Олегович выглядит посвежее, но все такой же уставший.
Фото: СОЦСЕТИ.
Кандидат медицинских наук и пластический хирург Алексей Анисимов уверен, что кардинальные меры Ефремову ввиду возраста и особенностей здоровья не нужны. А вот улучшить состояние кожи артист может с помощью косметологии.
«С возрастом уменьшается объём мягких тканей, меняется положение жировых пакетов, снижается плотность кожи, становятся заметнее складки, контуры нижней трети лица и область вокруг глаз. У мужчин эти изменения нередко выглядят более выраженными из-за активной мимики, особенностей строения лица и отсутствия регулярного косметологического ухода. В отличие от женщин, многие из них не посещают косметологов и никак не ухаживают за собой. Но скорректировать и улучшить состояние кожи можно. В косметологии есть процедуры, направленные на улучшение качества кожи: лазерные и фототехнологии, биоревитализация, коллагеностимулирующие препараты, аппаратные методики, ботулинотерапия. Но все строго по показаниям. В зрелом возрасте нужно все делать деликатно, особенно важно не перегружать лицо филлерами», — рассказал Алексей Анисимов.
А вот, если ткани значительно сместились, косметология уже не сможет заменить хирургическую коррекцию, отмечает пластический хирург.
«В зависимости от показаний могут обсуждаться блефаропластика, подтяжка лица и шеи, липофилинг. Но задача современной эстетической медицины — не сделать человека моложе любой ценой, а сохранить его индивидуальность и добиться естественного, гармоничного результата. Выбор метода возможен только после очной консультации», — добавил Анисимов.
Среди известных мужчин есть те, кто не скрывает хирургическое вмешательство. Известно, что Валерий Леонтьев сделал не одну пластику. Григорий Лепс тоже омолаживался пару лет назад. А вот бизнесмен и возлюбленный Полины Дибровой, 51-летний Роман Товстик сделал круговую блефаропластику совсем недавно. Кстати, результат уже заметен. У Романа стал более открытый взгляд. Предприниматель выглядит значительно моложе.
А вот в актерской среде, справедливости ради стоит заметить, морщины, складки и прочие несовершенства даже ценятся, так как все эти особенности внешности передают характер героя и работают, как тонкий психологический инструмент.
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