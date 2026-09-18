США выводят из Европы около 25 тысяч военных: останется ли в "опустевших" странах ядерное оружие

Пентагон рассматривает вариант вывода из Старого Света около 25 тысяч американских военных. Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон рассматривает вариант вывода из Старого Света около 25 тысяч американских военных. А также десятков единиц боевой авиации, кораблей и бронетехники. Об этом сообщил телеканал NBC News. В это же время Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии 48 истребителей F-35 за 24,3 млрд долларов.

- Эта сделка поможет реализации внешнеполитических целей и задач нацбезопасности США, укрепляя безопасность ключевого союзника, не входящего в НАТО, который играет важную роль в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива, —так заявили в Белом доме.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главою Бюро военно-политического анализа Александром Михайловым.

ВЫВЕДУТ ЛИ ВОЙСКА?

- Так будет ли вывод войск США из Европы – и, соответственно военное ослабление европейцев?

- Любые телодвижения американских контингентов, которые будут отдаляться от наших границ, мы приветствуем. Уменьшение присутствия американцев на территории Европы - оно продолжается со времен окончания холодной войны.

- А в самый разгар холодной войны сколько американских военнослужащих было в Старом Свете?

- Около 450 тысяч человек составлял контингент. Затем он был доведен до 80 тысяч. Они сейчас распределены, прежде всего, по странам Центральной и Восточной Европы. Когда Трамп пришел на свой второй президентский срок, он заявлял, что будет сокращать присутствие в Европе.

- Он говорил об этом до иранского конфликта?

- Да, а после начала 1 марта активной фазы боевых действий в Персидском заливе европейские страны кинули Трампа на соучастие в этой военной акции, тогда он стал говорить, что планы по сокращению контингента реализует в ближайшее время.

Трампу придется дождаться ноябрьских выборов. Затем, возможно, поставить перед Конгрессом вопрос об уменьшении количества личного состава. Фото: REUTERS.

КУДА СМОТРИТ ТРАМП?

- Но у Трампа есть ограничения - в лице Конгресса США?

- Согласно закону об оборонном бюджете США, количество военнослужащих-американцев на территории Европы не должно быть меньше, чем 76 тысяч. Трампу в любом случае придется дождаться ноябрьских выборов. Затем, возможно, поставить перед Конгрессом вопрос об уменьшении количества личного состава. На данный момент, он может уменьшить его лишь на 4 тысячи человек - своим личным распоряжением.

- При том Трампу надо усиливать свое присутствие в странах-союзниках Азиатско-Тихоокеанского региона?

- Да, и это тот шаг, который сделала его администрация, вслед за предыдущей администрацией США - ужесточение внешней политики с КНР.

НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕБРОСКИ?

- Это ведет к чему?

- Штатам придется в любом случае укреплять свои морские рубежи в Тихом океане - как и рубежи своих союзников. А для этого нужны многие тысячи живых военнослужащих. Пока эпоха роботов в американской армии не наступила.

- И Трампу придется перебрасывать бригады из Европы?

- 25 тысяч - заявленное количество. Это понятная цифра. Недавно были спекуляции вокруг 4 тысяч военнослужащих в Польше, которые усилят контингент, но потом выяснилось, что не усилят. Шла чехарда с польским вопросом.

- А десятки тысяч американских солдат в Германии?

- По мнению администрации Трампа, это слишком много, учитывая несговорчивость Мерца во многих вопросах по взаимоотношениям Германии и США. Особенно на экономическом поле. Много фигур для затяжной шахматной игры внутри самого альянса. Трампу, который хочет отжать Гренландию, сейчас выгодна конфронтация с европейскими партнерами и возвышение своих переговорных позиций с ними.

КТО ПОЛУЧИТ ЯДЕРКУ?

Внутри НАТО американцы будут первыми, кто воспротивится решениям о создании Германией ядерного оружия. Фото: vchal/Shutterstock/Fotodom

- Что на выходе: ядерное оружие в в руках Германии, Японии и всюду, откуда США выйдут - и что с этим делать?

- Пока из Японии американцы не спешат уходить. Японцы, может, и рады были бы, чтобы янки подвинулись, но американцы продолжают там присутствовать. Что касается ядерного оружия - а заинтересованы ли соседи ФРГ, чтобы оно у немцев появилось?

- Это расширяет ядерный клуб?

- Ну да. И одно дело, когда вы обеспечиваете присутствие чужих атомных бомб, в случае с американцами - термоядерных бомб типа В61-12 на территории ФРГ, и соглашаетесь с условиями их размещения. А иное дело, когда вы полностью формируете цикл создания ядерного оружия. Это многолетняя работа, огромные инвестиции.

- Но немцы могут к этому прийти оперативно?

- Это долгоиграющий процесс. И внутри НАТО американцы будут первыми, кто воспротивится таким решениям. Им не нужен очень сильный ядерный игрок на европейской поляне, от которой американцы не то, чтобы отказываются. Наоборот, они это поле щедро засевают и хотят выдрать 5% ВВП из всей Европы - на рост вооружений. Потому они будут продолжать там присутствовать, как минимум, политически. И не думаю, что Германии кто-то даст разрешение реально получить ядерную бомбу...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не хотим общаться с такой Европой»: политолог объяснил слова Сергея Лаврова о дружбе с Западом

Компромиссы невозможны: за Зеленским могут прийти в любой момент