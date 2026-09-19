Возврат возможен: Как и по каким причинам можно вернуть купленный автомобиль

Автомобиль пусть дорогой, но все же – товар, который можно вернуть, если он оказался некачественным. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Мир полон интересных историй. Так, житель Подмосковья решил купить машину и обратился к дилеру. Выбрал модель популярного китайского бренда, оплатил – автомобиль привезли. Проблема в том, что меню кроссовера не было русифицировано. Дилер обещал упущение устранить, но… не смог. Тогда покупатель потребовал вернуть деньги. Дело добралось до Верховного суда, который встал на сторону автовладельца. Признав, что отсутствие русского языка в меню машины является существенным недостатком, а значит сделку можно расторгнуть, и продавец обязан компенсировать полную стоимость машины плюс выплатить штраф.

История показательная, которая напоминает – автомобиль пусть дорогой, но все же – товар. Который можно вернуть, если он оказался некачественным. И сам процесс несильно отличается от возврата, например, утюга.

Как это сделать – разбираем с автоюристом Львом Воропаевым.

ЕСЛИ МАШИНА НОВАЯ…

- С точки зрения закона, автомобиль – технически сложный товар. Как, например, любая бытовая техника, - отмечает Лев Воропаев. – Соответственно, процесс возврата или обмена по гарантии в его случае точно такой же. В течение 15 дней после получения (не покупки, а именно получения!) машину можно вернуть в случае любого выявленного недостатка. Даже если недостаток несущественный.

Конечно, сослаться на то, что «не подошел цвет или размер», тут уже не получится. Но, скажем, перегоревшая лампочка, заедающий замок бардачка или нерабочий стеклоподъемник – сгодятся. Дилер обязательно предложит все устранить по гарантии, но соглашаться тут мы не обязаны. А вправе требовать полный возврат средств или замену на новый аналогичный авто.

Стоит ли это делать ради одной условной лампочки – вопрос отдельный. Но если вы решили, что стоит – то продавец не вправе вам отказать.

- Тут важно действовать быстро и осмотрительно, - рассказывает Лев Воропаев. – Выявленный дефект надо зафиксировать на видео – сгодится и обычный смартфон. Составить претензию дилеру с требованием о замене товара или возврате средств. И внимательно следить, чтобы дилер ту условную лампочку «втихаря» не поменял, когда вы привезете автомобиль на экспертизу. Главное – уложиться в 15-дневный срок. А дальше либо продавец пойдет вам навстречу. Либо обращаемся в суд – и он, с высокой долей вероятности, вынесет решение в пользу покупателя.

Если же 15-дневный срок вышел, порядок чуть усложняется. Тут уже потребуется, скажем так, серьезная неполадка. К таковым относятся следующие ситуации:

а) Стоимость устранения дефекта соразмерна либо выше общей стоимости товара

б) Сроки гарантийного ремонта по устранению дефекта суммарно превышают 30 дней в течение одного гарантийного года; либо 45 дней – в течение всего периода гарантии

в) Недостаток невозможно устранить, либо после каждого устранения он проявляется вновь.

Процесс возврата или обмена автомобиля по гарантии сложный Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Во всех этих случаях автомобиль можно сдать дилеру либо потребовать заменить его на новый аналогичный. При этом в случае возврата машины продавец обязан выплатить покупателю его полную стоимость на текущий момент, а не на момент самой покупки. То есть, если машина два года назад оценивалась в 2 млн рублей, а сейчас продается за 4 млн, то пострадавший автовладелец получит именно 4 млн. Плюс компенсацию за возможные убытки – например, выплату процентов по кредиту, если машина приобреталась с помощью займа у банка. Впрочем, подобные детали суд решает отдельно по каждому конкретному случаю.

- На самом деле, не так важен дефект, сколько процесс его устранения, - отмечает Лев Воропаев. – Неисправность необязательно должна приводить к невозможности дальнейшей эксплуатации. Может выйти из строя и камера заднего вида. И если дилер ее не починит в течение, скажем, 30 дней, это также станет основанием для расторжения ДКП (договора купли-продажи) и возврата товара, в нашем случае – автомобиля. Либо если камера начнет ломаться постоянно. Знаю случай из практики, когда суд обязал дилера вернуть деньги за «Ладу», на которой регулярно протиралась до дыр ткань обивки сидений. Хотя, конечно, чаще причиной являются более серьезные недостатки – критические поломки мотора, трансмиссии, коррозия кузова и т.д.

…И ЕСЛИ МАШИНА – ПОДЕРЖАННАЯ

Тут многое зависит от того, где вы ее приобретали – у юридического лица или «с рук».

Если у дилера, то в случае выявления существенных недостатков клиент также вправе потребовать расторжение ДКП и возврата средств в полном объеме. Да, сдать машину из-за перегоревшей лампочки уже не получится. Но если, например, вы узнаете, что на автомобиле скручен пробег, либо он побывал в ДТП, либо сказался скрытый технический дефект, приведший к крупной поломке, дилер будет обязан вернуть вам деньги.

- Тут важно доказать, что вы не знали о таких недостатках. Что вас о них не проинформировали, - отмечает Лев Воропаев. – Сделать это можно, сославшись на сам ДКП, в котором продавец обязан перечислить столь важные нюансы. И очень часто они это делают «втихаря», а человек, не глядя, подписывает. И получается, что на словах ему ничего не сказали, но по документам он был в курсе, что, например, тот же пробег скручен. Вот в этом случае в суде придется сложно и шанс на успех невелик. Так что внимательно читайте договор перед тем, как будете его подписывать!

Формального срока давности по таким делам нет. Узнать о том, что машина была в ДТП, можно и через месяц после покупки. А можно через пять лет (как, к слову, было у автора этого текста). И в том, и в другом случае вы вправе обратиться к дилеру за компенсацией.

В случае покупки машины у физлица все становится гораздо сложнее. Формально, при обнаружении существенных недостатков, вы также вправе потребовать расторжения ДКП и возврата уплаченных средств. Плюс-минус на тех же основаниях, что и в случае покупки у дилера.

- Но вот на практике это обычно ни к чему не приводит, - разводит руками Лев Воропаев. – Суды ссылаются на то, что покупатель понимал, что приобретает бывший в употреблении автомобиль, что он мог иметь скрытые недостатки, при этом не был ограничен в своих возможностях его осмотреть, изучить и проверить. А значит, и ответственность за последствия в виде серьезных поломок тоже несет покупатель. То есть, теоретически, вернуть машину и получить деньги – можно. В реальной жизни так почти не бывает.

При обнаружении существенных недостатков, вы также вправе потребовать расторжения ДКП и возврата уплаченных средств. Фото: Мария Ворнакова.

А ЕСЛИ МАШИНА ЕЩЕ НА ГАРАНТИИ?

Купил сосед автомобиль, год проездил – и вам продал. Гарантия производителя – 5 лет. И вдруг машина ломается. Как быть, к кому обращаться? К соседу? К дилеру, у которого сам сосед брал ее новой? Или к производителю?

- К соседу, вероятно, не стоит. А к дилеру или к заводу - без разницы, - отвечает Лев Воропаев. - Пока автомобиль на гарантии, его владелец также защищен законом о защите прав потребителей, как если бы брал его новым. При этом дилеры обычно заключают соглашение о том, что они несут соответствующие гарантийные обязательства по проданному товару. Поэтому к кому хотите, к тому и обращайтесь. Порядок возврата или обмена машины одинаков для всех ее владельцев в период гарантийного срока. Не важно, первый он владелец, второй или пятый.

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