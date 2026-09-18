Предосенняя хандра: продажи подержанных машин в августе упали на 8,4%

Вслед за продажами новых машин в августе просел и рынок подержанных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ПЯТЬ «ЛАД» В РЯД

Подобное тянется за подобным. Вслед за продажами новых машин в августе просел и рынок подержанных. По данным «Автостата», за последний месяц лета в России сменили владельцев 518 189 автомобилей – на 5,6% меньше, чем в июле, и на 8,4% - чем ровно год назад. В минус ушли почти все – в топ-10 самых популярных марок положительную динамику по сравнению с августом-2025 показали только две марки – Volkswagen и Honda (см. «Только цифры»). Тогда как АвтоВАЗ, хоть и остался лидером, «просел» на целых 17,7%.

Частично это связано с сезонным фактором. Лето – пора отпусков, август – самый активный месяц в данном смысле, так что продажи машин в это время традиционно снижаются. Если посмотреть результаты с начала года, то показатели 2026-го пока выше, чем 2025-го – пусть и всего на 2,2%. Всего с 1 января россияне купили 3 952 373 подержанных легковушек. Что по-прежнему в разы больше, чем новых (844 999 – по данным того же «Автостата»). Однако тенденция на сокращение рынка начинает просматриваться. И даже больше абсолютных цифр продаж пугают изменения в самой структуре рынка.

В топ-6 самых популярных моделей попала лишь одна иномарка – Kia Rio. Все остальные строчки заняли машины марки Lada, причем из списка самых старых или бюджетных – два поколения «Гранты», а также «классика» (семейство ВАЗ-2107), «десятка» (ВАЗ-2110), «Приора» и «Самара-2». За исключением «Гранты», средняя стоимость остальных машин колеблется в районе 100-200 тысяч рублей. А, например, Hyundai Solaris, стабильно входивший в топ-3 популярных моделей, в августе откатился аж на 8-е место!

ТОПЛИВНЫЙ ФАКТОР

- Все это говорит о том, что у людей практически нет денег на покупку машин. Вот и берут все самое доступное, что имеется. Хватило только на «семерку»? Что ж, пусть будет «семерка». Все лучше, чем совсем без колес. У нас нет данных по географии таких покупок, но подозреваю, что речь – не о крупных городах. А о глубинках. Где без машины очень тяжело, ездить на чем-то надо, а заработать на новый автомобиль или хотя бы более-менее нормальный поддержанный – сложно, - разводит руками вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

К слову, по итогам августа «Автостат» зафиксировал снижение средней цены на вторичном рынке. Пусть незначительное – всего на 0,2% (т.е., примерно на 3 тысяч рублей). Но – первое за последние 4 месяца. Сейчас средневзвешенная стоимость подержанного автомобиля на основании мониторинга предложений на рынке составляет 1,445 млн рублей.

- Есть и второй момент, который стимулирует покупателей обратить внимание на старые «Лады». А именно – бензин, - добавляет Ян Хайцеэр. - Все эти «Гранты», «Приоры», «десятки», «Самары», не говоря уже о «семерках», спокойно могут ездить на 92-м. А он и стоит дешевле, и найти его – проще. Плюс у нас разрешили продажу топлива по нормам «Евро-2», которое не факт, что переварит тот же «Солярис». А вот «классика» АвтоВАЗа – вполне. Наверняка автолюбители в регионах тоже держат этот фактор в уме. Тем более, случись что с мотором, купить новую «семерку» будет дешевле, чем ремонтировать двигатель на подержанном Hyundai и Kia.

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