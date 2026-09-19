Первый день выборов в Государственную Думу России завершен. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый день выборов в Государственную Думу России завершен. Голосование завершилось в 21:00 по Московскому времени, когда закрылись последние участки в Калининграде.

ИТОГИ ПЕРВОГО ДНЯ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ: ГЛАВНОЕ

ЦИК официально подвел итоги:

- Явка на данный момент – 29,45%

- В первый день свои голоса отдали Путин, Собянин, Лавров, Мишустин, Патриарх Кирилл, Медведев, многие губернаторы. Что символично – и президент, и премьер, и министры выбрали дистанционное голосование, заполнив бюллетень через сеть.

- За рубежом по состоянию на 18:00 мск отдали голоса 20 518 россиян, сообщила Мария Захарова.

Если вы ищете подробности, первые результаты выборов – придется вас огорчить. Даже результаты экзитпулов (соцопросов «за кого голосовали» на выходе из участка) могут быть опубликованы только после 21:00 по Мск в воскресенье. Поэтому пока об итогах выборов говорить преждевременно.

В первый день свой голос отдал Владимир Путин Фото: REUTERS.

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Выборы на участках, традиционно, проходили достаточно красочно. Немало было эффектных костюмов: например, в Подмосковье мужчина проголосовал в костюме космонавта, а в Калмыкии целая семья приехала голосовать на верблюдах, поразив членов комиссии. Но в год Единства народов России такое эффектное появление, переплетенное с традициями, выглядело более, чем уместным.

Естественно, не обошлось без неприятных новостей. Например, на Кубани беспилотник ударил здание, где находился в один из избирательных участков. Пострадавших, к счастью, нет. Кроме того, Владимир Путин наградил Орденом мужества Елену Астанину. Она была председателем УИК Запорожской области, но незадолго до старта выборов, 15 сентября, погибла от удара беспилотника. К слову, женщина участвовала в проведении референдумов о вхождении освобожденных регионов в состав России…

Явка на данный момент – 29,45% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ 2026: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ВТОРОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ: ГЛАВНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

И для тех, кто не слишком близок к политике, расскажем главное об идущем голосовании. В Единый день голосования (18, 19 и 20 сентября) проводится около 2200 избирательных компаний. Главные выборы – в Государственную Думу. В 8 регионах выбирают губернаторов, еще в 39 (а это почти половина страны!) избирают членов региональных дум.

По итогам выборов в Государственную Думу будет собран ее девятый созыв – 450 депутатов. Ровно половина из них, 225 человек, пройдут в парламент страны по партийным спискам – это бюллетень, где вы голосуете за партии. Но места в Госдуме получат не все, а лишь те партии, которые набрали больше 5% голосов.

Еще 225 человек будут выбраны в одномандатных округах. Страна поделена на 225 таких округов, в каждом, по данным ЦИК, в среднем по 6-8 кандидатов. Победитель получает мандат и кресло в федеральном парламенте.

Интересно, что дистанционное голосование (ДЭГ) продолжает набирать популярность. Несмотря на то, что оно проводится лишь в 33 регионах России, на него зарегистрировались 48,4 миллиона граждан. Учитывая, что в стране всего чуть больше 111 млн избирателей, мы медленно приближаемся к тому, что самой распространённой формой станет именно ДЭГ.

Не менее яркий факт - на этот раз в выборах участвуют 186 ветеранов СВО. Причем авторитет этих людей настолько велик, что у некоторых партий герои в первой десятке федерального списка. То есть играют роль «хедалйнеров» своей политической силы.

Кроме того, впервые в выборах депутатов Государственной Думы участвуют жители освобожденных регионов. Многие из них голосовали заранее, чтобы не подвергать людей излишней опасности. Отдавали свои голоса и солдаты на передовой – часть офицеров на время взяла на себя обязанности членов избирательных комиссий, бюллетени доставили на передовую – чтобы каждый мог поучаствовать в судьбе своей страны.

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