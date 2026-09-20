Seltos возвращается: сколько стоят кроссоверы и как оснащены

Киа Селтос снова продают в РФ. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Кроссовер Kia Seltos, некогда боровшийся с Hyundai Creta за первенство в SUV-сегменте на российском рынке, вновь доступен отечественным покупателям. По данным портала «Автоновости дня», сейчас в продаже числятся несколько сотен таких автомобилей, а средний ценник начинается примерно с 2 200 000 рублей.

Согласно размещенным объявлениям, за эту сумму кроссовер реально приобрести даже из наличия. В частности, столько новый Kia Seltos стоит в Набережных Челнах и Бузулуке Оренбургской области, однако большинство предложений все же рассчитано на заказ.

Под заказ новый Seltos китайской сборки за те же деньги предлагают в Новосибирске, Липецке, Тюмени, Махачкале, Люберцах, Смоленске, Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Чебоксарах и еще ряде российских городов.

Компактный кроссовер Tenet T4L, выпускаемый под Тулой и считающийся «российским», обойдется минимум в 2 329 000 рублей. Geely Coolray в новой базовой версии «Спорт» стартует с отметки 2 774 990 рублей, а Haval Jolion в комплектациях с «роботом» — от 2 499 000 рублей.

За 2 300 000 рублей новый Kia Seltos из наличия реализуют как минимум в Краснодаре и Челябинске, за 2 350 000 рублей — в Уфе, Саратове и Омске. У крупных мультибрендовых и официальных дилеров Москвы и Санкт-Петербурга цены выше: с учетом коммерческого утильсбора и без возможных скидок новые Kia Seltos там оцениваются от 2 900 000 до 3 250 000 рублей.

Силовая установка у «Сэлтосов», произведенных совместным предприятием Jiangsu Yueda Kia, не предполагает выбора — под капотом размещен 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 115 лошадиных сил, работающий в паре с хорошо известным и проверенным вариатором. Привод в любой комплектации доступен исключительно передний.

Оснащение у Kia Seltos китайской сборки, как правило, щедрое. Обычно в него входят электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, крупный сдвоенный экран, объединяющий мультимедиа и цифровую «приборку», отделка кресел эко-кожей, мульти-руль, панорамная крыша, однозонный климат-контроль и литые диски.

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