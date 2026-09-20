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Авто20 сентября 2026 6:27

Бюджетный «Range Rover» из Китая: владелец Xpeng GX сменил шильдики

В Китае появился Xpeng GX с шильдиками Range Rover
Илья МАСЮК
Xpeng GX выпускают в гибридной и электрической версиях

Xpeng GX выпускают в гибридной и электрической версиях

Фото: EAST NEWS.

В Китае обратили внимание на гибридный кроссовер Xpeng GX, владелец которого постарался внешне сделать его похожим на Range Rover, сообщает «За рулем». Кузов украсили бронзовые декоративные детали, типичные для британской модели. Помимо этого, на автомобиле появились шильдики Range Rover.

Аналогичную надпись нанесли и на рулевое колесо. При этом конструкция и ключевые элементы машины остались без изменений. Тонкая фирменная оптика Xpeng GX, вытянутый воздухозаборник, переходящий в боковые вентиляционные отверстия, и прочие детали дизайна сохранились.

Интерьер тоже практически не претерпел изменений: единственным новшеством стала надпись на руле. Несмотря на внешнее сходство после доработок, Xpeng GX и Range Rover принадлежат к разным классам. Китайский кроссовер оснащён системой автономного управления, которой у британского внедорожника нет.

Xpeng GX выпускают в гибридной и электрической версиях. Гибридная модификация получила 1,5-литровый мотор-генератор и два тяговых электродвигателя суммарной мощностью 503 л.с. Для электромобиля предусмотрены один или два агрегата, выдающие 367 и 585 л.с. соответственно.

Цены на модели различаются существенно. Базовый Xpeng GX в Китае стоит 279 800 юаней — примерно 3,5 млн рублей по текущему курсу. Стоимость Range Rover начинается с 1,412 млн юаней, что соответствует приблизительно 17,7 млн рублей.

Ранее сайт KP.RU писал о повышении прозрачности сделок, о способах снизить число нарушений, о новом китайском пикапе.