Epiq: что известно о новом электрическом кроссовере Skoda

В октябре появится новый электрокроссовер Шкода. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom.

Skoda пополняет свой модельный ряд электрокаров субкомпактным кроссовером Epiq, продажи которого стартуют в октябре, сообщает пресс-служба.

Начальная модификация Essence 35 обойдется покупателям в 25 900 евро — это почти на 11 500 евро меньше, чем стоил прежний базовый электромобиль марки Elroq 60. Однако пока к заказу доступна только топовая версия First Edition по цене 38 950 евро.

First Edition построена на основе исполнения Epiq 55 с батареей на 55 кВт·ч и двигателем на 155 кВт (211 л.с.). Запас хода на одной зарядке достигает 430 км.

Спецверсию легко узнать по ярко-красным акцентам в экстерьере и салоне, черной крыше и 20-дюймовым дискам.

Внутри — мягкие материалы, разнообразие фактур и цветов, создающие ощущение премиума. Кресла с надежной боковой поддержкой удобны даже для людей ростом выше 1,90 м, хотя поддержка бёдер коротковата.

Сзади разместятся четверо взрослых, багажник вмещает 475 литров, а в подполе предусмотрен дополнительный отсек. Автомобиль способен буксировать прицеп весом до 1200 кг.

Skoda вышла на рынок электромобилей поздно — Enyaq появился в 2021-м, Elroq — в 2024-м, но обе модели быстро стали бестселлерами. Elroq за несколько месяцев вышел на второе место по популярности в Европе. Epiq продолжает эту историю успеха — инженеры предлагают добротный электромобиль по привлекательной цене.

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