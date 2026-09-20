«Урал» бросает вызов бездорожью: новый 6х6 с краном поднимает 7 тонн

Урал Next превратили во внедорожный кран. Фото: официальный сайт завода

В рамках экспозиции «СпецМашЭкспо-2026» автозавод «Урал» продемонстрировал полноприводный грузовой автомобиль Урал 4320-6952-72, оснащенный крано-манипуляторной установкой ИТ-150. Данная машина входит в новейшую линейку Урал Next и создана для работы в условиях бездорожья и сложных погодных условий. Информацию предоставил завод «Урал».

Автомобиль имеет бортовую платформу и колесную формулу 6х6. Его функционал позволяет не только транспортировать грузы, но и осуществлять погрузочно-разгрузочные работы там, где стандартная техника не может справиться с задачей. При вылете стрелы 2,2 метра кран способен поднять до семи тонн.

Предельный вылет стрелы ИТ-150 составляет 19 метров. Подобное оснащение существенно расширяет возможности машины при работе вдали от оборудованных площадок. Основой для специальной версии послужил внедорожный грузовик из семейства Урал Next.

Мероприятие проходило 9 и 10 сентября в Копейске Челябинской области. Это уже четвертая по счету выставка «СпецМашЭкспо», где были представлены дорожная, строительная и коммунальная техника от предприятий, входящих в контур СоюзМаш. Экспозиция объединила новые разработки для разных сфер применения.

Кроме 4320-6952-72 с внедорожным краном, завод показал и другие бескапотные модели. В их числе оказались вакуумная комбинированная машина, грузовик с крано-манипуляторной установкой и самосвал.

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