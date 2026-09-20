Японский «Корвет» возвращается: Mitsuoka LA1 удивит винтажным шиком

Фото: Mitsuoka

Японская марка Mitsuoka обнародовала внешность своего нового двухместного родстера под индексом LA1, сообщает пресс-служба. Облик машины выдержан в духе классического Chevrolet Corvette C1, а в качестве базы выступит актуальная Mazda MX-5.

Полноценная премьера Mitsuoka LA1 намечена на 26 ноября. На данный момент производитель ограничился лишь демонстрацией дизайна, обнародовав первые снимки будущей модели.

Передняя часть родстера отсылает к Corvette C1, выпускавшемуся во второй половине 1950-х. У автомобиля четыре фары, увеличенная решетка радиатора, вентиляционные прорези на капоте и передний сплиттер. Корма тоже выполнена в стилистике старинного американского родстера: фонари, размещенные по бокам кузова, обилие хромированных деталей и ретро-бампер.

В Японии нынешняя Mazda MX-5 ND продается с 1,5- и 2-литровыми четырехцилиндровыми моторами, выдающими 132 и 184 л.с. соответственно. Оба агрегата агрегатируются с шестиступенчатой механикой либо автоматом, а тяга идет на задние колеса.

LA1 окажется уже вторым проектом Mitsuoka, построенным на шасси MX-5 и вдохновленным Corvette. В 2018 году свет увидел родстер Rock Star, в облике которого платформа MX-5 ND соединилась с чертами американского Corvette C2. Над эскизами нового LA1 трудился тот же дизайнер Таканори Аоки, который работал и над Rock Star.

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