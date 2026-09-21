В Калининграде опровергли сообщения о росте цен на продукты до 70 процентов

Распространяемая информация не соответствует действительности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В соцсетях появились сообщения с призывом к жителям Калининградской области запасаться продуктами. Авторы отсылают к видео с губернатором региона Алексеем Беспрозванных, который якобы прямо предупреждает о росте цен в 70% на социально значимые товары. «Комсомольская правда» изучила сообщения и нашла массу несостыковок.

В телеграм-каналах появилось сообщение о том, что губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных якобы подписал постановление о росте цен на социально значимые товары на семьдесят процентов. В дополнение к этому авторы фейка приложили видеоролик, в котором глава региона призывает жителей срочно запастись продуктами питания и предметами первой необходимости.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Важно отметить, что сообщение о росте цен и призыве запасаться товарами не опубликовано ни в одном официальном канале Алексея Беспрозванных. В правительстве области официально заявили изданию «Комсомольская правда», что распространяемая информация не соответствует действительности.

Технический анализ видеоролика подтвердил, что он является классическим дипфейком. Этот факт подтвердила система «Зефир», специализирующаяся на мониторинге и выявлении сфабрикованного аудиовизуального контента (была разработана АНО «Диалог регионы» для мониторинга аудиовизуального контента, в том числе для выявления материалов категории «дипфейк»).

В первую очередь бросается в глаза явное несоответствие мимики и артикуляции губ звучащей речи, что является типичным браком при наложении сгенерированного нейросетью аудиоряда на чужое видео. Кроме того, можно заметить неестественную монотонность голоса, лишенную привычных для губернатора живых эмоций.

За основу авторы фейка использовали реальный прямой эфир с Алексеем Беспрозванных, состоявшийся в июле 2026 года. С помощью технологий искусственного интеллекта на оригинальную видеозапись был наложен сгенерированный голос. При этом использовались фразы, вызывающие зрителя на эмоции, что является инструментом манипуляции. Например, в видео звучит фраза, что жители должны подумать о себе сами, а не сваливать все на правительство.

Документальная основа фейка также является подделкой. Проверка на официальном портале правовой информации показала, что упомянутое в сообщениях постановление под №327 отсутствует в реестре. Последним опубликованным документом в этой нумерации является постановление под № 326, что доказывает факт фальсификации нормативного акта.

Ранее аналогичные фейки были вброшены в информационное поле Кемеровской и Мурманской областей. В Мурманской области жителям массово рассылали похожее видеосообщение, где губернатор Андрей Чибис якобы предупреждал о надвигающемся тотальном дефиците продуктов из-за проблем с логистикой. Ролик также был классическим дипфейком на основе реального видео, с неестественной монотонностью голоса и несоответствием мимики, что также подтвердила система «Зефир». В Кемеровской области распространялся фейк о грядущем повышении цен на продукты из-за якобы предстоящего повышения НДС, где использовалась подделанная видеозапись реального заседания регионального штаба.