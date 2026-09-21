Нашли сокровище эпохи динозавров, новое теплое течение в океане и научили автомобиль ориентироваться без навигатора: Самые яркие открытия российских ученых за неделю

Российские ученые за минувшую неделю рассказали о своих важных и интересных исследованиях. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock/Fotodom

Жемчужина, которая видела динозавров. Неизвестный науке минерал, который прятался в алмазе. Новое теплое течение в Северном Ледовитом океане… Российские ученые за минувшую неделю рассказали о своих важных и интересных исследованиях. KP.RU выбрал самые яркие из них.

Открыли новое теплое поверхностное течение в Арктике: оно тянется на тысячу километров

Удивительное географическое открытие: в Арктике обнаружили неизвестное до сих пор науке теплое течение. Причем гигантское — оно тянется более чем на тысячу километров по Баренцеву и Карскому морям и несет массы теплой воды из Атлантического океана. Течение называли в честь научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш».

— Главная неожиданность в том, что часть атлантической воды не погружается в глубину к северу от Новой Земли. Она остается у поверхности и формирует протяженное течение, которое проходит через север Карского моря. Мы смогли увидеть единую картину только после того, как объединили результаты 25 морских экспедиций почти за 30 лет, 1995 по 2024 год, — рассказал главный научный сотрудник МФТИ Александр Осадчиев.

Океанологи изучили то, как менялись температура и соленость воды на разных глубинах между архипелагами Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, в желобе Святой Анны и у континентального склона Карского моря. Ширина течения 50 — 100 км, длина — около 1 тысячи км. И оно оказывает сильное влияние на сезонный рост и сокращение морских льдов.

Водопады на глубине 7 км: на карте Атлантического океана появилось имя советского ученого Сергея Вавилова

На карте Атлантического океана появилось имя Сергея Вавилова, президента Академии наук СССР. Одну из самых значительных впадин на океаническом дне назвали «Впадина Вавилова». Имя предложил Институт океанологии им. П. Ширшова РАН, и его утвердила Международная комиссия по названиям особенностей рельефа дна мирового океана.

Впадина лежит практически на экваторе. Атлантический океан с севера на юг рассекает подводный хребет. В нем есть разломы. Один из наиболее мощных называется Романш. В его центральной части находятся две еще более глубокие котловины. Впадина Вавилова и есть одна из котловин. Максимальная глубина океана в этом месте — чуть более 7 км. Это «бутылочное горлышко», через которое вода из Западной Атлантики проникает в Восточную, образуя фантастические подводные водопады.

Сокровище эпохи динозавров: в России впервые нашли жемчужину, которой 90 миллионов лет

В России впервые нашли жемчужину эпохи динозавров. Фото: Kostyantyn Skuridin/Shutterstock/Fotodom

В России впервые нашли жемчужину эпохи динозавров. Ученым из Геологического института РАН и геологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова удалось всесторонне изучить крошечный артефакт.

Жемчужину нашли в Воронежской области, у села Лосево. Она относится к меловому периоду (ее возраст — 90 миллионов лет), и всего в мире жемчужин того времени найдено 24 штуки, а в России обнаружили впервые.

То было удивительное время. Нынешняя Воронежская область, как и другие громадные территории Евразии, представляла собой дно теплого моря. Моллюски в ту пору тоже были необычные. Метровые раковины — не предел.

Ученые применили компьютерную томографию, чтобы заглянуть внутрь жемчужины, не разрушив ее. И восстановили ее нехитрую историю. Как и в наши дни, все началось с песчинки, которую с потоком воды неаккуратно засосал в раковину моллюск. Остатки этой песчинки даже видны на томограмме.

Отказал навигатор? Все равно не заблудитесь: Ученые нашли способ, который поможет автомобилистам ориентироваться без сигналов спутников

Датчики, которые есть в каждом автомобиле, вместе с видеорегистратором, оказывается, позволяют ориентировать машину почти так же точно, как сигналы GPS. Таковы результаты исследований сотрудницы кафедры компьютерных систем и технологий НИЯУ МИФИ Дарьи Марковой, сообщили в Минобрнауки РФ.

В каждой машине есть «счетчик поворотов» (инерциальный измерительный модуль — он еще и ускорение измеряет) и одометр, который считывает вращение колес, и «понимает» пройденное расстояние. Добавим еще и показания видеорегистратора. Алгоритмы компьютерного зрения, получая сигнал с регистратора, опознают окрестности и «понимают», где машина реально находится. Дарья Маркова задействовала все одновременно. И случилось чудо. В ряде тестов результаты оказались лучше, чем с GPS.

Датчики, которые есть в каждом автомобиле, вместе с видеорегистратором, оказывается, позволяют ориентировать машину почти так же точно, как сигналы GPS. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неизвестный науке минерал прятался в алмазе: Он позволит заглянуть в мантию Земли

Ученые из Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН обнаружили новый минерал. Его назвали бернвудит, сообщили в Минобрнауки России.

Вот уже несколько лет ученые из ГЕОХИ РАН вместе с коллегами из США и Германии исследуют алмазы, добытые в Бразилии, в районе Жуина. Неизвестный минерал прятался в виде включения в самом алмазе. Новый минерал состоит из кальция, титана, алюминия, кремния и кислорода. Предполагается, что он образовался глубоко в мантии Земли.

Мантия начинается с глубин примерно 30–50 километров (под океанами она подходит поближе). Это значит, что даже знаменитая Кольская сверхглубокая скважина (12,2 километра) лишь «царапнула» земную кору, но до мантии не добралась. Семейство удивительных минералов (бернвудит — один из них) позволяет хоть через щелочку, но заглянуть в неописуемо глубокие недра. Бернвудит образуется там, затем оказываются внутри алмазов, и вместе с ними поднимаются наверх. Алмаз — как капсула, «запечатавшая» минерал.

— Изучение этих редчайших минералов имеет очень большое значение для понимания внутреннего строения, состава и свойств глубинной Земли вплоть до земного ядра. Это уже второй (после эллинаита) минерал из сублитосферы, открытый в России при участии учёных ГЕОХИ РАН, — говорит доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН Феликс Каминский.

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