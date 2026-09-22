Топ ошибок родителей в сезон ОРВИ: как не залечить заболевшего ребенка

У детей разнообразие инфекционных процессов гораздо больше, чем у взрослых. Потому что они еще не имеют иммунитета к инфекции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Для детей, особенно малышей, кто пошел первый раз в детский сад, сезон ОРВИ — это всегда что-то новенькое. Недаром детство называют сопливым, оно в прямом смысле такое — кажется, что 3-4-летние малыши только и делают, что болеют.

— И это правда, — рассказала на пресс-конференции «Осенние сезонные заболевания» в «Известиях» к.м.н., врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. — У детей разнообразие инфекционных процессов гораздо больше, чем у взрослых. Потому что они еще не имеют иммунитета к инфекции, им нужно его наработать, чтобы в организме остались клетки памяти. Да, безусловно, на вирусные заболевания иммунитет не стойкий, его хватает на год-два, максимум четыре. Но все же он есть, и позволяет той же инфекции повторно протекать гораздо более мягко. Самый яркий пример — новый COVID. Первая встреча с ним протекает довольно тяжело и у детей, и у взрослых. Зато последующие гораздо легче.

Но любое заболевание вызывает у родителей закономерную тревожность, а страх — плохой советчик, порой под его воздействием можно совершить необдуманные действия.

Вот основные ошибки, которые могут совершить как новоиспеченные, так и опытные родители.

НЕ ПУГАЙТЕСЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

У детей, как правило, любой вирус, не только гриппа, может вызвать высокую температуру. И это нормальное явление Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

— У детей, как правило, любой вирус, не только гриппа, может вызвать высокую температуру. И это нормальное явление, так проявляется иммунный ответ, — поясняет педиатр Евгений Тимаков. — И если ребенок чувствует себя нормально, не жалуется на головную боль, продолжает играть и просит есть, то снижать такую температуру не нужно. Не перенапрягайте организм таблетками, он справится сам.

Именно при температуре 38–38,5 С вырабатывается большое количество интерферона, нашего защитника.

Да, если ребенок жалуется на головную боль, если он вялый, температура продолжает ползти вверх, тогда необходимо жаропонижающее (парацетамол или ибупрофен, но не аспирин, который может спровоцировать опаснейший синдром Рея!). Если же температура держится в районе 38–38,5 и не особо беспокоит, тогда оставьте все природе и иммунитету.

НЕ ДАВАЙТЕ АНТИБИОТИКИ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА

И самое главное — не давайте антибиотики при температуре! Если вашему ребенку в прошлый назначал их врач, вспомните, в какой ситуации? Когда температура не падала уже неделю? Или при осложнениях — отите, синусите, бронхите?

— Антибиотики не борются с вирусами, а именно вирусы вызывают высокую температуру, — объясняет педиатр. — Антибиотик действует только на бактерии, а бактериальные инфекции, как правило присоединится позже. Поэтому антибиотики без назначения, в первые несколько дней болезни не принесут никакой пользы, лишь усилив токсическую нагрузку на организм.

И не забывайте про такую серьезную вещь как антибиотикорезистентность. Бактерии, к сожалению, тоже мутируют, приспосабливаются к окружающей среде, в том числе и к препаратам. Чем чаще вы используйте антибиотик, тем хуже в дальнейшем реакция бактерий на них. Проще говоря, когда действительно потребуется антибактериальная терапия, она уже не поможет.

Не давайте антибиотики при температуре! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

УВЛАЖНЯЙТЕ ВОЗДУХ

— В начале сентября в организме детей и взрослых еще достаточно защиты — и витамина D, и витаминов от летних овощей-фруктов, поэтому иммунитет легко справляется с небольшим количество вирусов, — поясняет педиатр. — К тому же, в начале сентября у нас циркулируют в основном не самые опасные из семества ОРВИ — риновирусы, иногда примешиваются аденовирусы. Но потом возвращаются отпускники, контактов становится все больше, и «вирусный коктейль» начинает смешиваться, начинается контоминация, то есть взаимодействие различных вирусных инфекций из различных стран.

А еще на улице становится холоднее, начинается отопительный сезон. В домах и детсадах-школах становится сухо.

— Носоглотка ребенка пересыхает, слизистые — первый барьер для вирусов — начинают терять свои функции, защитные свойства, — объясняет Евгений Тимаков. — Мукоцилиарный клиренс — это естественный процесс очищения верхних дыхательных путей при выработке слизи. То есть при достаточном увлажнении слизистая работает, успешно справляется с очищение от вирусов и болезнетворных организмов. Если слизистая пересыхает, то вирусу проще проникнуть в организм. И дети начинают болеть.

Поэтому воздух в помещениях должен быть достаточно увлажнен (в районе 45–60%).

И ПРОВЕТРИВАЙТЕ

Один из главных страхов родителей и бабушек, да и воспитателей в детсадах: «Продует!». И стоит только похолодать, окна наглухо закрывается.

— И тем самым увеличивается вирусная нагрузка, — говорит эксперт. — Если так понятнее: вирусы не выдуваются из помещения, а только концентрируются. Проветривать необходимо и обязательно! Утром и вечером как минимум.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА

Многие современные родители знают, что в сезон ОРВИ могут гулять десятки вирусов, и грипп среди них занимает не так уж много месте (в среднем 10–15% от общего числа). Но есть нюанс: это самый опасный вирус. И в этом году мы ждем мутации опасного свиного гриппа, А H1N1, очень заразного гонконгского гриппа H3N2, и менее опасного, но все равно нового мутанта гриппа В. Эти штаммы не посещали нас уже несколько лет и иммунитета против них точно не осталось.

— Вакцина, которой уже начали прививать в этом году, полностью под эти штаммы адаптирована, — говорит Евгений Тимаков. — И в этом году она точно максимально полезна для профилактики детей и взрослых.

Вакцину же можно делать с шестимесячного возраста.

Важно заранее пройти вакцинацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

НЕ СОВЕТУЙТЕСЬ С ИИ

Любимое развлечение современных людей — общение с чатами нейросетей. Кажется, что они все знают и точно плохого не посоветуют.

— Но ИИ не понимает специфику каждого ребенка, — объясняет Евгений Тимаков. — Да, есть протоколы лечения различных вирусных инфекций. Но чтобы использовать протоколы лечения, нужно знать четко диагноз. Что за инфекция у малыша в данный момент, какие симптомы есть у ближайшего окружения? Насколько красное горло и т. д. ИИ не увидит этого так, как врач.

НЕ СЫПЬТЕ ГОРЧИЦУ В НОСКИ И НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ ДЫШАТЬ НАД КАРТОШКОЙ

Старые добрые горчичники каждый советский ребенок испытал на себе. И синяки от банок. И горящие от горчичного порошка ступни. А все это от безысходности…

— Все эти народные методы использовали потому, что не было нормальных препаратов, — поясняет Евгений Тимаков. — Да, они работают как отвлекающий маневр. Но хотите ли вы, чтобы ребенок получил ожог от горчичника или горячей картошки, как и вы в детстве? Если сейчас есть куда более безопасные и действенные лекарства.

А что действительно работает?

Отдых, то есть постельный режим. Но опять же без насилия — если ребенок чувствует себя хорошо, пусть играет в любимые игры.

А еще важно обильное питье и не насильственное кормление (по желанию ребенка). Дайте организму самому справиться с болезнью.

ВАЖНО

Всегда следите за состоянием ребенка. Что должно насторожить:

Длительно (дольше 3–4 дней) не падающая температура даже при использовании жаропонижающих.

Вялость, сильная слабость.

Отсутствие аппетита больше 2–3 дней.

Сильная рвота, понос, тошнота вплоть до невозможности сделать глоток воды.

Любые высыпания на теле ребенка. Даже без температуры — это все равно повод вызвать врача.

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