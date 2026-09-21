Россия выбрала боевую Думу: кто из участников СВО вошел в новый созыв ГД

Владислав Головин, позывной «Струна», сегодня начальник Главного штаба «Юнармии», будет депутатом от "Единой России" Фото: ТАСС.

Явка на выборах в Госдуму — 59 процентов. Выше, чем в 2016-м и в 2021-м. Из всех цифр трёх дней голосования эта, пожалуй, важнее партийных процентов.

Потому что год перед выборами, давайте без лукавства, был не из тех, за которые власть гладят по голове. Непопулярные решения, ограничения, запреты… Они были вынужденные, но неприятные, и люди мгновенно чувствовали их на себе. Казалось бы, какой им резон идти на участки?

И вот здесь легко ошибиться с выводом. Из высокой явки очень удобно вычитать, будто народ всё стерпит. Это не так. Люди пришли не потому, что им нравится всё, что делается. Они пришли потому, что понимают, в какое время живут. Большая часть общества отдаёт себе отчёт: в такой период простых решений не бывает, бывают трудные и очень трудные. И различает их куда лучше, чем принято считать в некоторых кабинетах. Власти выдали кредит доверия.

И выдан он под конкретных людей. Это выборы военного времени, и в бюллетенях стояли фамилии тех, кто пришёл в политику не из аппарата и не из бизнеса, а с передка. ЦИК зарегистрировал кандидатами 186 участников СВО. По предварительным данным «Единой России», только от партии мандаты получают 49 из них. 18 — выпускники президентской программы «Время героев».

Владислав Головин, позывной «Струна», сегодня начальник Главного штаба «Юнармии». Кировчанин, морпех 810-й бригады Черноморского флота. Парень с красным рюкзаком из мариупольской хроники весны 2022-го — по этому рюкзаку бойцы издалека понимали: командир жив, группа идёт. В Мариуполе принял командование на себя, контуженный выносил раненых и отказывался от госпитализации. В июне 2022-го, прикрывая товарища, подорвался на мине и лишился голени. Герой России в 25 лет. В федеральном списке «Единой России» шёл пятым — сразу за Лавровым, Собяниным, Поддубным и Львовой-Беловой.

Владислав Головин, позывной «Струна». Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Эдуард Казымов, Герой России и Герой ДНР, выпускник первого потока «Времени героев». Тамбовчанин, гвардии капитан, командир десантно-штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Контузия, множественные осколочные, от эвакуации отказался, остался с ротой и наступление отбил. Выиграл Тушинский одномандатный округ в Москве.

Эдуард Казымов, Герой России и Герой ДНР, выпускник первого потока «Времени героев». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Балдан Цыдыпов, Герой России, сегодня руководит патриотическим направлением в обществе «Знание». Забайкалец из Агинского, в 2022-м — лейтенант, командир мотострелкового взвода 5-й Тацинской танковой бригады. 30 марта 2022-го под Киевом его взвод попал в засаду. Подбитая БМП-2 Цыдыпова стала заслоном, за которым отошли полторы сотни человек. Он вёл огонь, пока был боекомплект, потом выбрался из машины и держал атаки один. Подмога нашла его без сознания. Потом — 26 операций. Ему было 23 в тот день. В Думу проходит по дальневосточной группе списка «Единой России» — от Забайкалья до Чукотки.

Балдан Цыдыпов, Герой России, сегодня руководит патриотическим направлением в обществе «Знание». Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Вот эти люди имеют моральное право говорить о том, о чём большинство депутатов прошлых созывов не имеет ни малейшего представления. Это не значит, что спортсмены или артисты хуже. Просто это люди из другого мира. А нынешнему времени нужны те, кто знает запах пороховых газов. И умеет молниеносно ориентироваться в экстремальных условиях — будь то лесополки под Работино или хитросплетения законодательных инициатив.

Владимир Путин сказал об этом в послании в феврале 2024-го: подлинная элита — те, кто служит России, труженики и воины, делом доказавшие преданность стране. Тогда многие кивнули и решили, что это красивая фраза для трибуны. Через два с половиной года фраза превратилась в состав парламента. Президент тогда же сказал про этих людей: «Не отступят, не подведут и не предадут». Теперь это придётся доказывать не в окопе, а в комитетах.

Это будет боевая Дума. И период, который ей достался, вряд ли окажется мирным, что бы ни обещали переговорщики. Именно в такой период нужны люди, которые не боятся ответственности, потому что ответственность посерьёзнее уже несли.

Дальше будет трудно. Фронт и Охотный ряд — разные среды. Там решение принимается за секунды, здесь закон продавливают месяцами. Кто-то обожжётся о бюрократию, кто-то разочаруется, кто-то, чего скрывать, обкатается и станет обычным депутатом. Но если хотя бы половина сохранит привычку отвечать за свои слова, Дума изменится сильнее, чем от любой реформы.

Мужики, удачи! Работа будет неблагодарная, но от вас ждут перемен. И те, кто голосовал на участке, и те, кто стоит на позиции. Как еще вчера стояли и вы.

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