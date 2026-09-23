«Внедорожный» RAV4 без полного привода: Toyota удивила Китай

На рынок вышла внедорожная версия Toyota RAV4. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Китайский рынок получил новую модификацию кроссовера RAV4 от совместного предприятия FAW Toyota — Off-Road Edition, что переводится как «Внедорожное издание», сообщает пресс-служба. Рекомендованная розничная стоимость новинки установлена на уровне 177 800 юаней (примерно 2,25 млн рублей), но в период стартовых продаж машину временно можно приобрести за 144 000 юаней (около 1,8 млн рублей).

Хотя название и содержит слово «внедорожный», в основе новинки лежит переднеприводная модификация RAV4 2026 модельного года в исполнении Hybrid 2.0L Two-Wheel Drive Elite. Полный список отличий Off-Road Edition от стандартной версии производитель пока не обнародовал.

Габаритные размеры кроссовера — 4620×1855×1680 мм, расстояние между осями составляет 2690 мм. Силовая установка представлена гибридной системой THS пятого поколения, объединяющей 2,0-литровый атмосферный двигатель и электромотор. Суммарная отдача достигает 112 кВт (152 л.с.), а расход топлива — 4,59 л на 100 км.

Оснащение актуального RAV4 шестого поколения включает полностью цифровую приборную панель, центральный экран диагональю 15,6 дюйма, проекционный дисплей на лобовом стекле и медиасистему на процессоре Qualcomm SA8155P. Предусмотрены также 256-цветная атмосферная подсветка и комплекс Toyota Safety Sense 4.0.

На китайском рынке семейство RAV4 доступно с тремя силовыми установками: обычным 2,0-литровым атмосферным мотором мощностью 171 л.с., а также гибридами на базе 2,0- и 2,5-литровых двигателей. Полный привод реализован посредством системы E-FOUR, однако в версии Off-Road («Бездорожье») его не предусмотрели.

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