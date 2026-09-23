TANK 300 сверг Voyah Free: спустя год внедорожник вернул себе премиум-трон

TANK 300 в августе стал самым продаваемым премиальным авто в России

В августе 2026 года российские покупатели приобрели 744 новых внедорожника TANK 300. По информации агентства «Автостат», полученной на основе данных АО «ППК», этого объема оказалось достаточно, чтобы модель возглавила рейтинг наиболее востребованных автомобилей премиального сегмента за месяц.

В последний раз TANK 300 занимал первую строчку аналогичного рейтинга годом ранее — в августе 2025-го. После этого, начиная с сентября и вплоть до июля 2026 года, лидером премиального рынка оставался кроссовер Voyah Free. В августе продажи этой модели составили 738 автомобилей, что на шесть машин меньше показателя TANK 300.

Третье место по итогам последнего месяца лета занял Audi Q5 — дилеры реализовали 432 таких автомобиля. Еще одна модель немецкой марки, Audi Q3, показала результат в 409 проданных экземпляров и расположилась следом. Пятую позицию занял кроссовер Zeekr 8X, продажи которого достигли 366 машин.

Ранее специалисты «Автостат» сообщали, что общий объем реализации новых автомобилей премиального класса в России в августе составил 9 230 единиц. В годовом выражении спрос на такие машины сократился на 11%.

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