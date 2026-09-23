Киркоров не может найти покупателя на свою роскошную квартиру в центре Москвы: снизил цену на 55 млн

Киркоров пытается продать роскошную квартиру площадью 210 кв. метров в районе Арбата с начала года. Фото: Кадры из шоу Оксаны Федоровой «Субботник»

Поп-король пытается продать роскошную квартиру площадью 210 кв. метров в районе Арбата с начала года. В феврале четырехкомнатные апартаменты были выставлены за 240 млн рублей, но желающих так и не нашлось. В итоге Киркорову пришлось трижды снижать цену. Сейчас квартира стоит 185 млн рублей. Скидка составила 55 млн!

Апартаменты расположены в девятиэтажном доме в элитном жилом комплексе «Филипповский» в Филипповском переулке. В квартире три комнаты, зал-гостиная и кухня-столовая площадью 40 кв. метров Имеются две гардеробные. Кстати, одна из комнат, судя по фото, явно предназначалась для девочки — обои в цветочек и розовая дверь.

В целом, ремонт хоть и помпезный и, видно, что дорогой, но уже устаревший. Пестрые немодные обои, золотые стены, колонны… Вероятнее всего, новому владельцу придётся все переделывать. А это еще минимум плюс 30 млн к цене на такую площадь.

Квартиру в ЖК «Филипповский» 59-летний Киркоров купил 20 лет назад. По оценкам риелторов, тогда элитное жилье обошлось певцу в 4,5 млн долларов.

Не секрет, что после истории Ларисы Долиной вторички, в особенности, принадлежащие звездам, продаются крайне плохо. Так, стоит квартира Аллы Пугачевой, расположенная в том же ЖК «Филипповский». Не продаётся и дом Стивена Сигала на Рублевке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сложно было спать, периодически закладывал нос»: Киркоров объяснил, зачем сделал ринопластику

А король-то опять толстый: Как Филиппа Киркорова подставили и сделали объектом насмешек