Леонида Якубовича и Лиона Измайлова торжественно приняли в члены Союза писателей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 23 сентября 2026 года, в Союз писателей России приняли еще нескольких авторов. Среди них - Олег Ясинский, публицист, журналист-международник, переводчик, латиноамериканист; Владимир Ваньке, российский дипломат, публицист, советник-посланник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь; Владислав Отрошенко, писатель, эссеист, автор художественной прозы и литературных исследований. Кроме того, билет нового образца вручили Николаю Черкашину, писателю-маринисту, журналисту, автору исторических расследований, капитану 1-го ранга запаса... А среди новопринятых широкой публике больше всего известны актер и шоумен Леонид Якубович и писатель-сатирик Лион Измайлов.

1-й секретарь Союза писателей России Владимир Мединский вручил членский билет ведущему «Поля чудес» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Церемония проходила в историческом здании Союза писателей на Комсомольском проспекте, 13, и выглядела совершенно неформальной: местом стал замечательный книжный магазин, расположенный на первом этаже здания (в него, кстати, может зайти любой - членский билет для прохода не нужен).

Билеты вручал помощник Президента РФ, 1-й секретарь Союза писателей России Владимир Мединский. У Лиона Измайлова он спросил: «Вы ведь были членом Союза писателей СССР?» - «С 1979 года! - гордо ответил сатирик. - Рекомендации были от Фазиля Искандера, Александра Иванова и Григория Горина, ни больше ни меньше!»

Леон Измайлов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ну, а Якубович, помимо того, что является бессменным ведущим «Поля чудес» и народным артистом Российской Федерации, давно пишет книги. Причем перу его принадлежат не только мемуары «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни», куда, помимо воспоминаний, вошли рассказы, пьесы и стихотворения, но и поэтический сборник «День всего на свете». Который он и преподнес с дарственной надписью Владимиру Мединскому.

Леонид Якубович Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, сейчас идет активное обновление Союза писателей России. Прием новых членов и вручение тем, кто уже состоит в Союзе, билетов нового образца — часть этой работы. Полный список условий для того, чтобы вступить в СП, можно найти на официальном сайте организации.

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