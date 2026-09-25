Суп из сена довел гения до болезни: как здоровое питание ударило по художнику Илье Репину

Врач Ильчишина рассказала о последствиях жесткой диеты художника Репина Фото: ru.wikipedia.org.

Чем болели известные люди, исторические личности? Повышенный интерес к их жизни помогает привлечь внимание к заболеваниям, которые распространены и сегодня. Врачам полезно разбирать клинические случаи, сравнивать с современным лечением. А пациентам - узнавать о признаках недугов, вовремя обращаться за медпомощью.

В цикле «Болезни гениев» на семинаре образовательного центра для медработников «Интернет Лид» врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Татьяна Ильчишина разбирает заболевания знаменитых музыкантов, писателей и художников. Одним из героев очередного выпуска стал знаменитый художник Илья Репин (1844 - 1930 гг.).

ХОЛОД ПРОТИВ ЛЮБОЙ ХВОРИ

- У Ильи Ефимовича была уникальная, особая система здорового образа жизни, - рассказывает врач. - В юности он подружился со студентом-медиком, который убедил Репина: сон в холоде спасает от любой хвори. Сегодня мы назвали бы это закаливанием. В спальне художника всегда были открыты окна. Дети описывали: на утро, если было холодно, у папы замерзали усы, а снежок сыпался из окна прямо на лицо.

Каждый день начинался с 15-минутной гимнастики. Перед сном - обязательно прогулка физкультурным шагом. При этом полагалось посильнее махать руками, чтобы хорошо работали лопатки.

Огромную роль в изменении образа жизни Репина сыграла его вторая жена, Наталья Борисовна Нордман. Когда они вступили в брак, Илье Ефимовичу было 56 лет, ей - 37. Наталья была экзальтированной особой, известной в высоких кругах Петербурга. Она считалась феминисткой, боролась за права слуг. Вела себя как ярая вегетарианка, а впоследствии стала веганкой (полный отказ от любых продуктов животного происхождения. - Ред.). В доме Репина Нордман возвела правильное - в ее понимании - питание в ранг идеологии.

СУП ИЗ СЕНА И БИФШТЕКС ИЗ КЛЮКВЫ

По псевдонимом «Северова» Нордман написала поваренную книгу для голодающих. «Это лучшее, что я прочитала за прошедшее лето, - полушутя-полусерьезно говорит врач-гастроэнтеролог Татьяна Ильчишина. - Особенно, если перед вами стоит задача не съесть лишнего».

Самым известным и обсуждаемым блюдом стал суп из сена. Им кормили и гостей Репина. Наталья Борисовна подвела медицинскую основу. Она уверяла, что по химическому исследованию ее суп питательнее материнского молока. В бульоне много калия, магния, фосфора, кремния и т.д.

Рецепт был такой:

- сено (примерно 9 граммов на человека);

- вода;

- лук;

- лавровый лист;

- перец;

- соль.

Сено следовало залить кипятком, настоять 10-15 минут. Добавить лук, лавровый лист, перец, соль. Проварить несколько минут на медленном огне. Процедить через марлю, чтобы убрать частички трав.

Также на столе у Репина и его гостей в легендарной усадьбе «Пенаты» бывали бифштекс из клюквы, котлеты из картофельной шелухи, куропатка из репы, жаркое из морковного зайца, кофе из свеклы, печенье из подорожника с миндалем и ванилью, репа в вине.

«Нордман была ярким адептом здорового питания. В ее понимании это было веганство. Репин постепенно стал ее последователем», - отмечает врач. Таким образом художник питался около 10 лет.

Полный переход на растительную пищу таит в себе серьезные риски для здоровья. Фото: SOMKID THONGDEE//Shutterstock/Fotodom

ЧЕМ СТРОЖЕ ДИЕТА, ТЕМ ВЫШЕ РИСК СРЫВА

«После такого обеда очень быстро снова хотелось есть, - вспоминали гости Репина. - Добравшись до станции Белоостров, мы с жадностью накидывались в буфете на колбасу, и пожирали в один миг все бутерброды».

- Чем строже диета, тем выше риск срыва, - подчеркивает гастроэнтеролог Ильчишина.

Срывался и Илья Ефимович. В записках он признается: когда приезжал в Петербург к друзьям Антокольским, то вкушал хорошо зажаренный бифштекс. При этом просил не рассказывать Наталье Борисовне о своем «падении».

В письме старшей дочери Льва Толстого Татьяне художник сообщает: «Вегетарианствую я с удовольствием». Но впоследствии рассказывает: «Ночью меня охватила такая нервная дрожь, что на утро я решил заказать бифштекс. И о чудо - все как рукой сняло. Вегетарианство я должен был оставить». Репин начал понемногу употреблять мясо после смерти Натальи Нордман, которая скончалась от туберкулеза в 1914 году.

К ЧЕМУ ВЕДУТ ЖЕСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПИТАНИИ

Что говорит сегодня наука о вегетарианстве и веганстве?

- С одной стороны, крупное исследование показало: через год после перехода на растительную пищу у добровольцев снизились изжога, тошнота, склонность запорам, уменьшилось вздутие живота. Правда, начались проблемы с кожей.

- С другой стороны, при переходе на чисто растительную диету появляются серьезные риски столкнуться с дефицитом белка (растительный белок усваивается намного хуже животного), витамина В12, железа, цинка, кальция, Омега-3, йода и других жизненно важных веществ.

«По сути, речь о микронутриентной и витаминной недостаточности. Можем ли мы подозревать ее у Ильи Ефимовича Репина? Да, точно можем», - отмечает Татьяна Ильчишина.

Кроме дефицита питательных веществ, строгие ограничительные диеты порождают расстройства пищевого поведения. Анализируя записки знаменитого художника, врачи подозревают у него орторексию. Это патологическая одержимость «правильным» или «чистым» питанием. Человек настолько строго стремится следовать неким диетическим правилам, что это наносит вред его физическому и психическому здоровью.

У тех, кто придерживается строгой диеты, появляются реальные проблемы со здоровьем из-за несбалансированного питания (дефицит витаминов, потеря веса, анемия). Фото: Dragana Gordic/Shutterstock/Fotodom

НА ЗАМЕТКУ

Как отличить ЗОЖ от орторексии

В медицинской литературе перечисляются «красные флаги» - тревожные признаки, что стремление правильно питаться перерастает в одержимость, фанатизм, который вреден и для психики, и для физического здоровья.

* Список «разрешенных» продуктов постепенно сокращается.

* Нарушение правил питания вызывает панику, тревогу или чувство вины.

* Человек начинает избегать встреч с друзьями или семейных ужинов, потому что не может контролировать меню.

* Значительная часть дня уходит на планирование, покупку и приготовление «правильной» еды.

* Появляются реальные проблемы со здоровьем из-за несбалансированного питания (дефицит витаминов, потеря веса, анемия).

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Люди очень изобретательны. Порой их борьба за здоровье превращается в борьбу со здравым смыслом, - рассказал в одном из выступлений врач-терапевт высшей категории, эксперт по доказательной медицине Алексей Водовозов. - Чрезмерное стремление все делать правильно оборачивается повышенной тревожностью. В итоге человек зарабатывает хронический стресс, вред которого перекрывает возможную пользу от его стараний.

Как пояснил эксперт, сегодня признано, что разумный, без крайностей ЗОЖ включает пять основных составляющих: поддержание нормального артериального давления, уровня глюкозы, холестерина, массы тела и отказ от курения.

КСТАТИ

Репин был перфекционистом до мозга костей. «Он неоднократно переписывал свои готовые работы, в том числе, уже проданные. Дошло до того, что Третьяков (Павел Третьяков, купец, меценат, основатель Третьяковской галереи. - Ред.) просто запретил пускать Илью Ефимовича, если у того с собой были кисти и мольберт», - рассказала Татьяна Ильчишина.

Современные врачи отмечают, что такая черта характера, как перфекционизм, наряду с тревожностью и потребностью в жестком контроле над своей жизнью повышает риск расстройств пищевого поведения. А также растет риск нарушений взаимодействия между головным мозгом и органами пищеварения (подробно о таких нарушениях и их проявлениях - в разделе «Здоровье» на KP.RU).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голос близкого человека работает как успокоительное: психолог рассказала, чем грозит одиночество

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы и реальность о том, как победить старость: интервью с косметологом Аллой Королевой