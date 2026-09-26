Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

«БОЕВАЯ» НИЧЬЯ

Как сообщило агентство Reuters, США не включили дополнительные ракеты для систем Patriot в новый пакет военной помощи Украине, несмотря на просьбы Киева. Можно уже окончательно констатировать, что последняя встреча украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа закончилось ничем для обеих сторон. Зеленский не пошел навстречу пожеланиям Трампа, тот отклонил по факту просьбу «просрочки». А само решение появилось на фоне продолжающихся заявлений украинских властей о дефиците средств противовоздушной обороны.

Но Киев просит не только ракеты и противоракеты. «Просроченный» продолжает вовсю шантажировать руководство Евросоюза, требуя срочно выделить ему дополнительные 27 млрд. долларов, чтобы «закрыть дыру дефицита в бюджете».

- Безусловно, там есть и денежное обеспечение для наших воинов частично, но в основном это деньги на наши дроны, на ракеты и обеспечение наших воинов. Там октябрь, там ноябрь, там декабрь. Но что важно, где-то треть этих денег, а может даже чуть больше, – это январь, февраль, март – дроны. Если мы их не закажем и не оплатим в октябре и ноябре, у нас возникнут серьезные проблемы в январе и феврале, – заявил «просроченный» журналистам.

То есть деньги нужны уже сейчас, поскольку первые платежки за новые дроны из Европы должны пойти уже в октябре. Заметим отдельно, это не те дроны, которые якобы производятся на Украине, а именно произведенные в Европе. С украинскими производителями Зеленский мог бы рассчитаться гривнами, которые у Киева пока еще имеются, и постфактум. А на международном оружейном рынке нужна предоплата, тем более, если покупатель – безденежный украинский режим, живущий на западные подачки.

ЧУЕТ КОШКА, ЧТО МЯСО СТУХЛО

Вот только в Европе начали чуять неладное и подходят к новым требованиям Киева с большей осторожностью, нежели прежде. Как сообщил известный своей погруженностью в дела ЕС ресурс Euractiv, в Евросоюзе не прекращаются споры по поводу точной суммы дефицита украинского бюджета и коррупционных рисков.

- А точно ли Украине нужны 27 миллиардов долларов, - все больше европейских чиновников и лидеров стран ЕС и их министров задают один и тот же вопрос, на который не находят ответа. А за ними следуют и другие неприятные вопросы. Например, а куда и как делись и были израсходованы прошлые транши? А сколько из них на Украине украли, и кто это сделал?

А тут, еще, как назло, все то же национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), с которым «просрочка» с прошлого года «воюет», сдавая один «окоп» за другим, по подозрению в коррупции провело 23-го сентября обыск в офисах бывшего главы украинского агентства по оборонным закупкам Арсена Жумадилова. И надо же такому случиться – нашли 140 миллионов долларов наличными. Причем даже не в сейфах. Они были сложены паками просто в пустых коробках из-под больших холодильников. А главная вишенка на торте – на одной из этих коробок, в которой лежали примерно 45 «лимонов» долларов, красовалась скромная надпись: «для Слуги народа». Идет ли речь о партии Зеленского, его фракции в Верховной раде или для самого главного украинского «слуги народа», сиречь «просрочки» - сие пока тайна, покрытая мраком.

И ТЫ, УРСУЛА, КОВАРНАЯ, КАК БРУТ

Но, согласитесь, оснований для европейского скептицизма более, чем просто достаточно. Кстати, деньги у Киева на самом деле есть. И это не только рекордные по объемам валютные резервы, которых сейчас около 50 млрд. долларов. Как рассказал известный киевский инвестиционный банкир-русофоб Сергей Фурса, Украина не получила от ЕС обещанные на этот год 29,5 миллиарда евро. И только по одной причине – Зеленский и его команда блокируют принятие украинским парламентом законов, на которых настаивают в Евросоюзе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

- Они смотрят на нас, как на идиотов, и говорят: «Ну, смотрите, у вас 29,5 миллиарда на столе, вы их еще не забрали. Вы можете их забрать в любой момент, но не выполняете взятые на себя обязательства. Почему вы к нам приходите за дополнительными деньгами?», - рассказал Фурса в эфире одного из украинских ток-шоу.

А все дело в том, что эти законы существенно ограничивают личную власть Зеленского и лишают его поры на силовые структуры, поскольку ограничивают «просроченного» в контроле за правоохранительными органами, в частности - за генпрокуратурой.

Но здесь «просрочка» получил еще один удар от Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее всячески благоволила «просроченному» и исполняла все его прихоти по первому требованию, неожиданно нанесла по нему коварный удар, потребовав выполнения взятых на себя обязательств, в частности, принятия этих самых законов, и заявив, что дополнительная помощь Киеву будет оказана только в том случае, если Украина примет значительный массив законов и продемонстрирует прогресс в борьбе с финансовым дефицитом. Кроме того, Урсула потребовала от «просрочки» объяснений по поводу появления «дыры в бюджете» и рецепта ее «зашивания».

В общем, можно сказать, что в том месте, где «просрочка» Зеленский привык «греться на солнышке», над ним неожиданно «сгустились мрачные тучи». Пока еще не черные штормовые, но симптом для него весьма тревожный.

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