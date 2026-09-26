Шуфутинский рассказал о внучке Анечке, которая учится в Италии

Михаил Шуфутинский Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Легендарный российский шансонье Михаил Шуфутинский трогательно рассказал о своей внучке Анне. Он признался, что считает ее настоящей прелестью. С соответствующим заявлением артист выступил на фестивале «Удачные песни», где побывал корреспондент KP.RU.

О внучке Шуфутинский заговорил после соответствующего вопроса от журналистов. Те поинтересовались, как дела у родственницы певца. Тот не стал раскрывать всех деталей, однако подчеркнул, что все в порядке. Девушка сейчас учится в вузе и планирует стать художником.

«(Как дела – Прим. ред.) У внучки? Здорово. Она сейчас в Италии, она учится в университете. В художественном», - сказал Шуфутинский.

Тогда же он добавил, что совсем недавно виделся с внучкой. Более того, им даже удалось провести время вместе.

«Она недавно была на каникулах здесь, мы с ней очень тепло общались. Анечка – прелесть», - добавил Шуфутинский.

Сама Анна с детства была близка с знаменитым дедушкой. Еще когда девочка пошла в первый класс, Шуфутинский лично проводил ее на школьную линейку. Артист и раньше рассказывал, что старается поддерживать отношения со всеми внуками, несмотря на то что часть большой семьи живет за пределами России.

Ранее KP.RU писал, что у Михаила Шуфутинского большая семья — двое сыновей, шесть внуков и двое правнуков. Старший сын артиста Дэвид живет в Москве и занимается студией озвучивания фильмов, а младший Антон обосновался в Филадельфии. Анна — дочь Дэвида — давно увлекается живописью и решила связать с ней дальнейшую судьбу.

Сам Шуфутинский также рассказывал о нынешней супруге Светлане Уразовой, которая младше него на 28 лет. Певец признался, что долго добивался ее расположения, а разница в возрасте сначала смущала избранницу. Вместе пара была с 2018 года, а официально отношения оформила в 2025-м.

Кроме того, в семье Шуфутинского даже есть необычная связь с его главным хитом. Старший внук певца родился именно 3 сентября — в дату, которую одноименная песня артиста превратила практически в народный праздник. Сам шансонье продолжает ежегодно исполнять композицию и устраивать большие концерты в начале сентября.