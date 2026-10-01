Тайна бессилия «уколов стройности»: ученые бьются над загадкой, почему каждому десятому не удается сбросить лишний вес

Похудеть на «уколах стройности» получается не у всех. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Певица Наташа Королева, юмористка Елена Воробей, бывшая КВНщица, актриса Светлана Пермякова - все они не скрывают, что сбросили вес на «уколах стройности». Таким же способом похудели Леонардо ди Каприо, Ким Кардашьян, предприниматель-миллиардер Илон Маск и многие другие зарубежные звезды. Лекарства нового поколения используют миллионы людей во всем мире. Однако похудеть, как знаменитости, получается не у всех. Чем больше растет применение таких препаратов, тем очевиднее становится: части пациентов заметно сбросить вес не удается. У кого и почему могут не сработать нашумевшие уколы, что делать в таких случаях - разбирался KP.RU.

КИЛОГРАММЫ, КОТОРЫЕ НЕ УХОДЯТ

Прежде всего подчеркнем: в инструкциях ко всем препаратам для снижения веса из класса GLP-1 (так называют «уколы стройности» на медицинском языке) оговаривается, что они предназначены для лечения ожирения. То есть могут назначаться только врачом и только пациентам, которым поставлен диагноз «ожирение» соответствующей степени. Попытки избавиться от лишних 3-5 кг, чтобы влезть в джинсы размера XS, в научных наблюдениях не учитываются.

У большинства людей, принимающих по медпоказаниям препараты класса GLP-1, вес снижается в среднем на 25-30% за год. Однако у 10-15% пациентов такого эффекта нет, сообщает в недавней обзорной статье научный журнал Nature. Иными словами, минимум каждый десятый человек с ожирением сбрасывает совсем мизерное количество лишнего веса. Либо вовсе не избавляется от ненужных килограммов.

- Реакция на эти препараты чрезвычайно неоднородна, - подтвердил зарубежным журналистам эндокринолог Дэниел Дракер из Университета Торонто в Канаде, который принимал участие в исследованиях, способствовавших разработке лекарств класса GLP-1. - Почему эффективность может настолько сильно различаться, мы пока достоверно не знаем.

Но этот вопрос активно изучается. Разгадка тайны «бессилия» мощных препаратов может привести к созданию новых лекарств. Это позволит подбирать для каждого человека, страдающего ожирением, наиболее эффективные методы лечения, говорят специалисты.

Фото: Lee Charlie/Shutterstock/Fotodom

ВЛИЯЮТ ГОРМОНЫ И ГЕНЫ?

Чтобы выяснить причины неэффективности «уколов стройности», ученые идут по пути сравнения похудевших пациентов и тех, кому «не повезло». Смотрят как на генетику, особенности работы организма, так и на психологические черты.

Сейчас есть данные нескольких небольших зарубежных исследований, исходя из которых эксперты вывели ряд гипотез. Их потребуется подтвердить в дальнейших наблюдениях. Эксперты склоняются к тому, что версии, скорее всего, подтвердятся.

1. Эффект эстрогена.

Наблюдения показывают, что женщины, как правило, сбрасывают на «уколах стройности» больше веса, чем мужчины, отмечается в Nature. А в 2024 году было проведено исследование, где отслеживали снижение массы тела на препаратах из класса GLP-1 у пациенток в постменопаузе. Оказалось, что участницы, получавшие гормональную заместительную терапию, постройнели заметно сильнее тех, кто не принимал ГЗТ.

Исследования на животных показали, что эстроген воздействует на те же области мозга, что и GLP-1, и может снижать тягу к еде, сообщают ученые. Возможно, назначение ГЗТ пациенткам, которые нуждаются в такой терапии, будет усиливать действие препаратов от ожирения, предполагает эндокринолог Дэниел Дракер. Но нужны дополнительные исследования, которые подтвердят эффективность и безопасность этого подхода.

2. Влияние генетики.

Ученые давно говорят, что эффективность лекарств зависит от особенностей генетики каждого человека. Препараты против ожирения из класса GLP-1 относительно молодые, и пока накопилось немного данных о генетическом вкладе в реакцию на них. У специалистов на примете ряд мишеней, ведутся исследования. По мнению некоторых экспертов, в дальнейшем перед назначением «уколов стройности» стоило бы проводить генетическое тестирование - чтобы понимать, стоит ли начинать курс дорогостоящего лекарства, к тому же имеющего побочки.

3. Импульсивное переедание.

Еще один возможный фактор, который нужно учитывать - индивидуальное поведение пациентов, их личностные черты, считают исследователи. В первую очередь речь об импульсивности, свойственной некоторым людям. То есть склонности действовать под влиянием порыва, не обдумывая последствия - сначала сделать, потом подумать. В том числе, развивается импульсивное переедание. Препараты из класса GLP-1 могут частично ослабить его, воздействуя на головной мозг. Но не у всех. Поэтому части пациентов может потребоваться психотерапевтическое сопровождение или даже рецептурные препараты-нейромодуляторы (то есть перестраивающие работу мозга).

4. Устройство центральной нервной системы (ЦНС).

Пока до конца не ясно, как действующие вещества «уколов стройности» взаимодействуют с центральной нервной системой у тех, кто эффективно худеет, и тех, чей вес «стоит». По словам ученого-эндокринолога Дэниела Дракера, возможно, первым повезло с большим количеством определенных рецепторов в ЦНС, обеспечивающих чувствительность к лекарству.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Нынешние препараты от ожирения - уходящая натура»

Первая тройка самых продаваемых в России лекарств сегодня состоит исключительно из препаратов класса GLP-1, рассказал KP.RU аналитик фармрынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

- По данным за январь-август 2026 года это абсолютные лидеры российской фармрозницы. По объемам продаж в денежном выражении они занимают 3,8% рынка. Это колоссальная доля - на фоне тысяч наименований лекарств разных профилей, - отмечает эксперт.

- Обсуждают ли наши производители «уколов стройности», что их лекарства бессильны у части пациентов?

- Конечно, отечественные фармкомпании об этом задумываются. Но пока такая проблема точно не на первом месте. Спрос на препараты для лечения ожирения в нашей стране сейчас огромен, еще не насыщен. Производители заняты главным образом тем, чтобы обеспечить всех страждущих.

Однако, в ближайшие 3-5 лет вопрос повышения эффективности таких препаратов точно остро встанет и для наших компаний, уверен Николай Беспалов.

- На рынке средств для лечения ожирения сейчас очень высокая конкуренция. В разработке около десятка новых препаратов. Активно ведутся исследования в Китае. Европейские и американские компании покупают права на новые молекулы. Поэтому те препараты, с которыми сейчас «выстрелили» российские компании, это в любом случае уходящая натура. Уже в ближайшей перспективе фармрынок будет очень серьезно меняться за счет новых разработок. Они как раз будут учитывать особенности организма, состояния, которые требуют иного подхода к терапии - чтобы лечение стало эффективным для тех пациентов, кому не помогает сегодня.

Разгадка тайны «бессилия» мощных препаратов для похудения может привести к созданию новых лекарств. Фото: Shutterstock.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как похудеть, если лекарства не работают?

Если человеку по медпоказаниям назначены препараты из класса GLP-1 и они не работают, специалисты обсуждают такие возможные варианты:

* изменить дозировку. Возможно, попробовать сменить препарат. Все это делается строго по назначению и под контролем врача-эндокринолога. Можно также воспользоваться институтом «второго мнения» - обратиться за консультацией к еще одному доктору;

* подключить к лечению психотерапевта, при необходимости обратиться к врачу-психиатру (чтобы рассмотреть вопрос о назначении нейромодуляторов - см. выше в тексте);

* ожидать появления новых данных - в частности, об эффективности и безопасности гормональной терапии для усиления действия препаратов из класса GLP-1;

* воспользоваться бариатрической хирургией. Как поясняется в Клинических рекомендациях Минздрава, такая медпомощь рекомендуется пациентам с тяжелыми стадиями ожирения, которым не удается снизить массу тела консервативными методами - изменение питания, образа жизни, лекарственная терапия. Сегодня по ОМС доступны несколько видов операций, позволяющих радикально снизить вес за счет изменения работы желудка и кишечника. Это серьезные хирургические вмешательства, которые имеют строгий перечень показаний и противопоказаний (подробнее - в разделе «Здоровье» на KP.RU).

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